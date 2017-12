Policías para atender a los ciudadanos, no a los perros

Laceros improvisados. Los fines de semana, los agentes de la Policía Local ejercen de laceros. Decenas de perros abandonados o perdidos terminan en sus vehículos camino del servicio de Protección Animal que los sábados, domingos y festivos carece de una persona que se encargue de ello. Los policías aseguran que están hartos.

Los policías en turno de fin de semana tienen que retirar por sus propios medios los animales perdidos en la vía pública cada vez que reciben un aviso de este tipo. Eso implica atraparlos, y a falta del vehículo especial del albergue municipal de animales, «embarcarlos» en los coches patrulla y trasladarlos a las dependencias de la jefatura de la Policía Local. El retén tampoco están preparadas para poder realizar la custodia de los animales en el recinto.

El problema para los agentes es que según la legislación valenciana y la propia ordenanza municipal la responsabilidad de dejar un animal en la calle, además de la del dueño por no evitar que escape o se extravíe, es de la administración local una vez que se recibe un aviso. Su obligación es hacer todo lo posible por retirarlo por las situaciones de peligro que pudiera provocar el animal suelto por la calle.

El sindicato Comisiones Obreras se ha decidido hacer pública esta situación después de que una patrulla de agentes informara a sus mandos y al alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), como concejal de Seguridad de un caso concreto: la retirada de un perro de grandes dimensiones junto a un establecimiento de hostelería el pasado 19 de noviembre. Lo hicieron a través de un informe en el que reiteraban las deficiencias de personal y las dificultades para realizar el servicio.

Como respuesta recibieron una «felicitación personal» por su intervención del alcalde. El sindicato indica que los agentes «algo sorprendidos» y «perplejos» por ser felicitados tras realizar un informe de deficiencias prefieren soluciones al problema, y no tanta felicitación, subrayan.

En ese escrito señalaban que intentaron por todos los medios localizar al funcionario del albergue, sin éxito, y que tuvieron que dejar al animal en el vehículo preparado para transportar perros del albergue, situado cerca del retén policial, ante el mal estado higiénico de las jaulas utilizadas para estos casos en las traseras de la Jefatura. Además de su felicitación, el alcalde sí les señala a los policías que el informe servirá para mejorar el servicio al ser «claro, conciso, preciso y completo» lo que «hacen de él un instrumento de gran utilidad a la hora de identificar con claridad y precisión las carencias existentes en el Ayuntamiento en materia de recogida, recepción, mantenimiento, y entrega a sus propietarios de animales abandonados» y «coadyuvará (sic) a la mejora de los servicios municipales»

Cada vez que los sindicatos han reiterado este problema a la Alcaldía y la edil de Protección Animal, Carmen Morate la respuesta ha sido la misma: carencia de personal, que además no quiere trabajar en fin de semana si no se le abonan horas extra, que han tenido que reclamar por la vía judicial en algunas ocasiones. Es decir, para los agentes, el alcalde no necesita conocer cuál es el problema en este servicio, «lo que tiene que hacer es resolverlo porque el Ayuntamiento es incapaz durante estos dos años de sacar plazas para cubrir este servicio».

Los policías recuerdan que la solución no pasa, tampoco, por «movilizar» a la edil Morate, que suele presentarse en ocasiones personalmente en fin de semana, con lector de microchips y otros recursos para estos casos, para llevarse a los animales y custodiarlos. «No es serio llamar a una concejala que a lo mejor está cenando o haciendo otras cosas, para que venga a recoger un animal. Decimos que este es municipio de gran población», señalan las mismas fuentes.

El sindicato plantea como posible solución un contrato menor externo para el albergue durante los fines de semana. Algo, que por otra parte, requeriría un visto bueno de Intervención. Área que en aplicación de la legislación estatal de restricción de gasto público ha puesto reparos a todas las propuestas en las que se ha pedido un refuerzo que considera que debe ser un servicio a prestar exclusivamente por el municipio, sin tener en cuenta que si hay o no personal para realzarlo.