El equipo de gobierno desplanta al «Diego Ramírez Pastor»

Indignación y cabreo. Es la mezcla de sensaciones que tienen tanto los galardonados con el prestigioso premio «Diego Ramírez Pastor» como los asistentes a la cena de entrega del premio tras la llamativa ausencia de los miembros del equipo de gobierno de Torrevieja. Ni el alcalde, José Manuel Dolón (Los Verdes) ni ninguno de los ediles que forman parte del gobierno cuatripartito, con PSOE, Izquierda Unida y APTCe, acudieron a la gala. Un desplante histórico ya que, por primera vez en la historia de estos premios, de los que van ya 47 ediciones, no hubo representación institucional y sólo algunos ediles de la oposición asistieron a la entrega del premio en los Salones Bahía Costa, entre ellos el portavoz del PP, Eduardo Dolón y las ediles populares Hita Riera, Rosario Martínez y Sandra Sánchez, el concejal de Sueña Torrevieja, Alejandro Blanco y la concejal de C's, Pilar Gómez, además del diputado nacional del PP, Joaquín Albaladejo.

La silla en la que se esperaba que se sentara el alcalde o el edil de Cultura, Domingo Pérez, permaneció vacía a la espera de la llegada de alguno de ellos para que entregara el galardón a los merecidos ganadores, los miembros de Proyecto Mastral, lo que no ocurrió. Las lágrimas de Gema Mateo, hija del fundador del fundador del premio, el exalcalde Juan Mateo, dieron buena cuenta de lo que se vivió la noche del jueves. La lluvia de críticas por este plantón al premio que reconoce la labor de una entidad o persona en favor de Torrevieja no se han hecho esperar. Eduardo Dolón, en Facebook, lo calificó de «falta de respeto». Y no fue el único.