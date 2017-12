Carlos Ramírez: «No se puede condenar a un alcalde por ahorrar dinero»

En 2011 cogió una vara de mando que renovó en 2015 y que, a la vista está, ni condenado, piensa dejar. Cinco de los seis ediles del PP con los que logró la mayoría hace dos años han optado por quedarse con él a sabiendas que, eso, acarreaba su expulsión.

Hace un mes, Carlos Ramírez fue condenado por un juzgado de lo Penal a ocho años y medio de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa por obviar la contratación como modelo de gestión de las escuelas deportivas y optar por pagar facturas a un club constituido ese mismo año por gente de su partido. Era presidente del Partido Popular local y ahora, por lo que no cuenta en esta entrevista, lleva camino de fundar su propio partido. En cualquier caso, no parece que vaya a dejar la Alcaldía antes de junio de 2019.... eso, si no repite.

¿Por qué no ha dimitido tras su condena?

Porque es injusta. No sólo la condena sino todo el procedimiento. No se puede condenar a un alcalde por tomar una decisión que supuso ahorrar dinero a la maltrecha economía del Ayuntamiento. Esta forma de llevar las escuelas deportivas se hacía en la mayoría de pueblos de alrededor y, además, el secretario municipal en ningún momento nos advirtió de que era ilegal.

¿Y por qué cree que ha sido condenado?

Prefiero no hablar de este tema. Ya tuve un enfrentamiento en la Prensa con el fiscal y así me ha ido. Sí es verdad que he tratado el tema con gente relacionada con el Derecho y están todos bastante sorprendidos por esta resolución judicial. Sí quiero añadir que confío en la Audiencia y que se haga justicia.

El PP dice que usted, como el resto de ediles que se han quedado en el equipo de gobierno, se comprometió a devolver el acta si incumplía la disciplina del partido. ¿Por qué no lo ha hecho?

Eso no es así exactamente. En este tema no está el PP diciendo toda la verdad. Todos los miembros de la candidatura firmamos un documento en el que nos comprometíamos a dejar el acta tanto si nos imputaban como si nos condenaban, pero si era por corrupción, cosa que no es así. Aunque le pese a quien le pese, es un tema meramente administrativo.

¿Ve normal estar condenado y seguir de alcalde?

Si es por meter la mano en el cajón, por supuesto que debe irse. En este tema lo que hay es todo lo contrario. Ahorro dinero para las arcas municipales en los cuatro años que se hizo el deporte mediante este convenio.

¿Qué interés tiene en seguir adelante y sacar el contrato más jugoso de este mandato: 22 años y 16 millones de euros?

Personal ninguno, y lo explico de forma sencilla. Si el interés fuera personal he tenido más años para sacarlo. El procedimiento de licitación actual comenzó hace más de cinco meses, no es de hace quince días, pero ha coincidido con la decisión judicial. Y eso lo ha aprovechado la oposición. Cuando digo de quedarme como alcalde no adscrito se podía haber dado el caso de que sólo dos o tres concejales se hubiesen quedado conmigo y, por tanto, tampoco tendría los votos suficientes para aprobarlo. Eso tampoco me importaba. Tengo que añadir que el PSOE fue al juzgado en dos ocasiones denunciando que no sacaba el concurso de la basura y ahora se queja de que lo vamos a sacar. Sólo un detalle más: hace dos años lo intentamos sacar adelante, pero el tribunal de recursos contractuales lo dejó sobre la mesa por unos recursos de varias empresas.

¿Le dio el PP alguna salida a su situación?

Creo que lo sensato, puesto que se trata de un tema meramente administrativo, hubiese sido esperar a que se resolviera el recurso, pero se han precipitado.

¿Y no cree que está haciendo un flaco favor al partido que confió en usted para la Alcaldía?

Más bien son ellos los que con su actitud están provocando que la percepción de la gente ante este tema sea peor cuando, repito y no me canso de decirlo, es un tema puramente administrativo. No se puede tratar así a un afiliado desde hace 27 años, que siempre ha estado al lado del partido.

¿Se sigue sintiendo del PP?

Uno no deja de ser de un partido de un día para otro, pero sí es verdad que estoy bastante dolido. No todos somos iguales ni todos los casos tampoco. Un poco de sentido común, por favor. Precipitarse nunca es bueno.

¿Piensa fundar un partido y seguir en política?

Paso palabra.

¿Tiene la sensación de que nadie ha visto su gestión en estos seis años y se le va a recordar por la condena?

Para nada, más bien todo lo contario. Frente al intento continuo de la oposición, yo diría que obsesiva, para desprestigiarme con este tema y con otros, están los vecinos del pueblo y la gente que me conoce, que te reconoce la labor que junto a mi equipo de gobierno llevo realizando. No sólo en este mandato, sino desde junio de 2011. Al final nosotros estamos aquí porque nos ponen los vecinos con sus votos y, además, son más objetivos y no tan manipulables como piensa la oposición.

¿Se esperaba el respaldo de cinco de sus concejales, que le prefieren a usted que al PP?

Sólo tengo palabras de agradecimiento a mis concejales. No sólo por esta decisión, sino también por su labor al frente de cada una de sus concejalías. Estoy muy orgulloso de ellos y me gustaría destacar también que tienen un lado humando del que nunca se habla, pero que también es muy importante en la vida. Personas que siempre deben estar por delante de todo lo demás.

¿Qué proyectos tiene para lo que queda de mandato?

Seguiremos reduciendo la deuda, realizaremos algunas obras con subvenciones que nos ha concedido la Diputación y continuaremos atendiendo a la gente como hasta ahora.

¿Tiene la conciencia tranquila?

Ya lo he dicho en más de una ocasión, no sólo la conciencia sino también el alma.