El PP denuncia "el castigo del Consell" a la Vega Baja en los presupuestos

La Vega Baja sigue siendo la comarca a la que menos inversión llega desde València. Es, al menos, lo que denuncia el Partido Popular. La inversión del Consell en la Vega Baja, según las cifras que manejan los populares, es de 46,3 euros por habitante, lo que no llega ni a la mitad de la media autonómica, que es de 102. Por ello, el Partido Popular ha presentado una batería de 84 enmiendas a las cuentas del gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra "para acabar con la discriminación con la que menosprecian a esta comarca", ha señalado el diputado autonómico del PP, Juan de Dios Navarro, en una comparecencia ante los medios en Redován, donde ha estado acompañado de cargos del partido en la comarca. Navarro ha denunciado que "la Vega Baja vuelve a ser la comarca más castigada por el Consell" en la elaboración de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2018. "Los presupuestos demuestran que este Consell no quiere saber nada de los ciudadanos de la Vega Baja", ha insistido el diputado autonómico.

De las enmiendas que los populares han presentado en Las Cortes, una treintena se refieren a la construcción o reforma de centros escolares y de equipamientos sociales. "El Consell de Puig solo sabe pedir dinero al Gobierno para abrir una televisión autonómica y no para construir, ni siquiera reparar, los colegios de la Vega Baja", ha dicho Navarro quien ha destacado "la ausencia del desdoblamiento de la CV-95 como el ejemplo más patente del olvido del Consell a la Vega Baja". Los populares ha recordado hoy que el Grupo Popular en Las Cortes Valencianas presentó una Proposición no de Ley, que fue aprobada por unanimidad, para que la Generalitat se hiciera cargo de la principal vía de comunicación en la comarca. "Muchos buenos propósitos y, literalmente, ninguna buena obra", ha señalado el diputado autonómico, quien ha añadido que "no es de recibo que no haya inversión para la carretera que conecta el interior con la costa y que ahora mismo supone estrangular toda la Vega Baja porque no es capaz de absorber todo el tráfico rodado que circula por ella".

Por su parte, el coordinador de los populares en la Vega Baja, Adrián Ballester, ha asegurado que "la comarca está olvidada por los diputados socialistas y podemitas en Les Corts, que olvidan sus pueblos y sólo se dedican a hacer seguidismo de las políticas sectarias de Puig y Oltra". Y ha puesto como ejemplo, en este sentido, al diputado autonómico socialista y alcalde de Rafal, Manuel Pineda, "más dedicado en buscar sobres en su despacho y a trajinar con empresas y basuras que en pedir proyectos", y al síndico de Podemos, el callosino Antonio Estañ, de quien ha dicho que "no tenemos ninguna noticia suya de iniciativas para la Vega Baja que no sea cargarse el turismo de Torrevieja". "En vez de pedir tasas turísticas o favorecer proyectos privados de basura, Pineda o Estañ podrían dedicarse a reclamarle al Consell soluciones para las carreteras tercermundistas que tenemos en la Vega Baja y soluciones para la CV-95 y CV-91 que tanto tráfico soportan", ha indicado Ballester. Los populares han realizado una radiografía de la comarca para detectar, han dicho, las carencias en las poblaciones de la Vega Baja y que trasladarán a la Cámara autonómica para que "cada uno quede retratado con su voto y apoyo".

Por contra, los populares, entre los que se encontraban el alcalde de Redován, Emilio Fernández, el de Orihuela, Emilio Bascuñana y el de Benejúzar, Antonio Bernabé, así como el presidente del PP de Orihuela, Dámaso Aparicio, han destacado la labor de la Diputación de Alicanteal señalar que "qué sería de la Vega Baja sin el esfuerzo de la Diputación Provincial de Alicante a tenor de las múltiples deficiencias en carreteras, caminos y calles que deben ser sufragadas", en referencia a la circunvalación Este en Rojales o el desdoblamiento de la CV-95 para acceder al Hospital de Torrevieja.



Agua

El diputado autonómico del PP, Juan de Dios Navarro también se ha referido al déficit hídrico y en este sentido ha llamado "hipócrita" al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por, ha dicho, "actuar como líder de la oposición socialista al Gobierno de España porque pide mucho pero no se hace responsable de las actuaciones en materia hídrica que sí le corresponde". Y ha querido poner como ejemplo que los populares pedirán al Consell que incluya en los presupuestos obras como la ampliación de la depuradora de Callosa de Segura, en la de Rojales o el sellado de la antigua depuradora de lagunaje en Benejúzar. "Especialmente significativo es el caso de Bigastro, al que el Consell todavía debe 650.000 euros en reparaciones de los daños de la lluvia de hace un año", ha apuntado Navarro.