Una jornada para la reflexión

Un valor incuestionable. La comarca conmemoró ayer la festividad del 6 de diciembre, día de la Constitución, con actos organizados en muchos de sus 27 municipios. Se hizo entre palabras que recordaron lo que la Carta Magna ha supuesto para la consolidación de la democracia y la oportunidad de introducir cambios desde el diálogo que permitan al país seguir avanzando en armonía.

La práctica totalidad de municipios de la Vega Baja celebró ayer actos para conmemorar el 39 aniversario de la Constitución española. En los ayuntamientos se izaron banderas nacionales, se leyeron diferentes artículos y algunos alcaldes pronunciaron discursos al hilo del debate existente sobre si se debería de reformar la Carta Magna. Fue el caso de Torrevieja, donde José Manuel Dolón reclamó «consenso y diálogo» para adaptar el texto constitucional.

El regidor torrevejense dijo que su «apuesta siempre será la del diálogo y el consenso». « Adaptemos la Constitución si es necesario pero seamos inteligentes y no lo hagamos tal y como se hizo en 2011 con la modificación, por parte de los dos partidos mayoritarios de entonces, del artículo 135 estableciendo el concepto de estabilidad presupuestaria y la prioridad absoluta del pago de la deuda pública en los presupuestos generales». Dolón lamentó que aunque la Carta Magna ha servido a los españoles para «convivir en armonía» muchos de sus preceptos no se cumplen. «En España no todo el mundo tiene una vivienda digna o un trabajo con el que poder desarrollarse. Si nuestra Constitución nos protegiera al cien por cien, esto debería ser una realidad», expresó el primer edil.

En Granja de Rocamora el acto contó con una exposición de medios y materiales de las fuerzas de seguridad así como diferentes exposiciones. El alcalde, Javier Mora, entregó la Cruz al mérito de la localidad a seis cargos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que fueron Ginés Riquelme, Juan Antonio Gambín, Aarón Hernández, Pablo Cutillas, Fernando Martínez y Alfonso Marín.

En Callosa de Segura, el encargado de izar la bandera de España desde el balcón del Ayuntamiento fue el Caballero Porta Estandarte de la Semana Santa, Luis Miguel Mora, quien estuvo acompañado del alcalde, Fran Maciá. Después se realizó un pasacalles junto a la Sociedad de Arte Musical la Filarmónica. En Dolores, el alcalde, José Joaquín Hernández, convocó a los chicos y chicas que en 2017 han cumplido 18 años y se les hizo entrega de un ejemplar de la Constitución, de la que dijo que «nos otorga muchos derechos, pero también nos pone límites para defender los derechos de los demás».