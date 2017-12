La obra del centro cívico de La Aparecida se reanudará tras una parálisis de 9 años

Hace un mes, los vecinos de La Aparecida participaron en la última protesta que se recuerda para exigir la reanudación del centro cívico de La Aparecida, un inmueble generoso y diseñado en tiempos de bonanzas que paralizó la crisis en 2009 y que cuando se quiso reanudar el pasado mandato no logró la unanimidad de un equipo de gobierno en minoría (PSOE y Los Verdes) y de una oposición (PP) que no iba a dejarles pasar nada por alto. Con todo ello, el baile de cifras de cuánto se habían gastado ya, cuánto costaba lo que quedaba por ejecutar y cuánto de la subvención recibida estaba o no en las arcas municipales, generó una tensa batalla política ante unos vecinos asombrados que en este periplo de tiempo se estremecieron cuando un menor estuvo a punto de perder la vida en las obras. En junio de 2015 Emilio Bascuñana heredó una patata caliente que ayer pasó el trámite del inicio de un expediente de licitación. El regidor aseguró que «el Centro Cívico de La Aparecida será una realidad en 2018» y lo dijo ante el pedáneo, Ángel Noguera, a la sazón asesor de Ciudadanos (Cs).

El pasado verano ya se anunció un trasvase en las cuentas municipales para habilitar dinero para este proyecto y no sólo porque es uno de los más viejos pendientes de ejecución, sino porque esta pedanía es uno de los principales feudos de votos de PP y/o Ciudadanos. En 2019 ya se verá quién ha ganado esta batalla, principalmente si las obras, para entonces, ya están concluidas e inauguradas. «Hemos dado un paso importante en el procedimiento y esperamos que durante el próximo año podamos finalizar las obras y los vecinos puedan disponer de estas instalaciones que necesitan desde hace tantos años. Hemos cumplido nuestro compromiso con los vecinos y hemos trabajado mucho para poder dar una solución cuanto antes estas instalaciones que se quedaron sin terminar en la pasada legislatura (sic)», manifestó Bascuñana.

El alcalde explicó que el retraso en la licitación de este expediente, por un valor de 936.000 euros se ha debido a «cuestiones técnicas y de procedimiento». De hecho se entregó por los técnicos el pasado viernes y los políticos le han dado curso cuanto antes. «Hemos dado prioridad a la calidad y al plazo de entrega de la obra, dejando en un segundo lugar la cuestión de la cuantía -expresó Bascuñana- con el objetivo de que este centro sea perdurables en el tiempo y satisfagan las necesidades de los habitantes de La Aparecida».