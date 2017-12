El municipio tendrá nuevo alcalde antes de 2018

Si se cumplen los tiempos previstos, Albatera tendrá nuevo alcalde o alcaldesa antes de que acabe el año. El primer paso se dará el próximo lunes. Ese es el día que ha elegido la regidora, Rosario Ballester, para convocar un pleno en el que se formalizará su renuncia al cargo. A partir de entonces se iniciará una cuenta atrás de 10 días para celebrar otra sesión plenaria en el que votar a un nuevo presidente para la corporación.

Ballester dejará el cargo cinco meses más tarde de lo previsto en el pacto de inicio de legislatura, en el que se acordó que la Alcaldía rotaría entre UPyD y PSOE. Su renuncia se ha demorado tras haber estado cuatro meses de baja médica. Ahora ha anunciado que no sólo dejará de ser alcaldesa, sino que abandonará el tripartito, dejándolo en minoría. Todo ello cuando es público y notorio el enfrentamiento que mantiene con su antecesora en el cargo, la socialista Rosa Guillén, que aspira ahora a recuperar la vara de mando. Aunque Ballester ha asegurado que mantendrá el acuerdo inicial y votará a Guillén como nueva regidora, no está claro que ésta consiga la Alcaldía. El tripartito cuenta con 8 ediles, el PP con otros ocho y hay una edil en el grupo de no adscritos, Mila Pérez, que abandonó el grupo socialista el pasado año. La concejala independiente asegura que se abstendrá en la votación. Si eso ocurre, volvería a la Alcaldía el PP al ser la lista más votada. La incógnita se despejará en pocos días.