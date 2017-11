El cupón de la ONCE deja un "sueldazo" de 2.000 euros al mes durante 10 años en Almoradí

Un vecino de Almoradí ha ganado el "sueldazo" de 2.000 euros al mes durante 10 años con el cupón de la ONCE del sábado 18 de noviembre.

El vendedor Francisco Jesús Casado Moreno es quien ha llevado la suerte a la localidad de la Vega Baja, dependiente de la Agencia de la ONCE de Orihuela, en su punto de venta los sábados en la calle Bélgica nº 4 (Mercadona) y de martes a viernes en la calle Cristóbal Colón nº 4 (supermercado Día), ambos en Almoradí.

El cupón de la ONCE del 18 de noviembre estaba dedicado a El Salvador, dentro de la serie Solidarios con Iberoamérica.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE.