Torrevieja suma población de murciélagos para luchar contra las plagas

Los nuevos refugios se han instalado en el Parque Natural de Las Lagunas de Torrevieja y La Mata y pronto se ubicarán también en la desalinizadora. El programa pionero fue impulsado por el biólogo Juan Antonio Pujol en 2010. El resumen de la evolución de programa se realiza coincidiendo con Halloween "para aprovechar la iconografía de la celebración a la hora de acercar los niños a cuestiones medioambientales"

Los avances que se han producido en el programa para la conservación de los murciélagos en la ciudad de Torrevieja se han presentado esta mañana en rueda de prensa en la que han comparecido la concejala de Medio Ambiente, Fanny Serrano, y el biólogo municipal, Juan Antonio Pujol. Las cajas refugio que se han ido instalando con este programa, que se puso en marcha de forma pionera en 2010, tienen un alto índice de ocupación que se sitúa entre el 60 y el 70 por ciento.

El objetivo es doble. Mantener la población de un mamífero protegido y amenazado por la desaparición de su hábitat y controlar las plagas, en especial de mosquitos, pero también de otras especies, como las polillas de procesionaria.

En la rueda de prensa se ha dado cuenta de la buena salud de la que goza este programa que inicia una nueva fase con la instalación el pasado viernes de cuatro cajas, con la colaboración de la brigada de conservación del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Se trata de las primeras cajas-refugio en el entorno de la laguna de La Mata. Esta acción tendrá continuidad en las próximas semanas, contando para ello con el equipo de educación ambiental del Parque Natural, que ya ha realizado jornadas de concienciación sobre murciélagos con notable éxito de público, como las llevadas a cabo el pasado 14 de julio bajo el título de "Murciélagos: desmontando mitos".

Serrano ha explicado que "el programa de conservación de murciélagos del Ayuntamiento de Torrevieja continúa así con su progresiva implantación por el término municipal, con una doble estrategia: consolidar colonias de estos amenazados quirópteros en lugares donde ya existen o frecuentan en sus vuelos de alimentación, principalmente alrededor de los saladares del Parque Natural; y crear nuevas colonias en distintos lugares del municipio".

Pujol ha asegurado que se han logrado estabilizar poblaciones de murciélagos tanto en la Estación Depuradora de Aguas Residuales, como en terrenos de la explotación salinera de Torrevieja, "existiendo tanto refugios utilizados temporalmente, como otros donde la presencia de murciélagos no sólo es continua a lo largo del año, sino que se ha visto incrementada en número de ejemplares. Ambas localizaciones, en el entorno de las salinas de Torrevieja donde son frecuentes los encharcamientos y, por ende, la proliferación de mosquitos, vienen a contribuir al control (que no erradicación total) de dichos insectos". Un control efectivo, según constatan investigaciones científicas, pero que, recordó el biólogo no suponen la erradicación de esas plagas.

Además del seguimiento de las cajas, también se ha procedido a la limpieza y re-ubicación de las cajas-refugio que tras un tiempo prudencial no habían sido ocupadas. Y es que no siempre las cajas-refugio son aceptadas por los murciélagos, o lo hacen después de mucho tiempo. En ocasiones, la instalación en su interior de avisperos hace imposible la presencia de murciélagos, y en otras, simplemente por su ubicación u orientación, tampoco son utilizadas. Pasado un tiempo prudencial de tres o cuatro años, estas cajas deben colocarse en otros lugares.

El segundo objetivo, crear nuevas colonias de murciélagos, se inició el pasado mes de mayo con la incorporación del IES Mare Nostrum al Programa de conservación de murciélagos de Torrevieja, a través de su programa educativo ambiental "Nostra Natura". Además de la colocación de 3 cajas refugio en instalaciones del IES, cabe destacar la importante vertiente educativa de la iniciativa, al divulgar entre la comunidad escolar la importancia de estos pequeños y desconocidos mamíferos nocturnos. En este sentido se tiene prevista la construcción de cajas-refugio por parte del alumnado en la asignatura de Tecnología, y la programación de charlas introductorias sobre la biología y ecología de los quirópteros.

En este sentido la edil de Medio Ambiente ha destacado la importancia de concienciar a los niños y de hacerlos partícipes de la importancia de esta especie y de los beneficios que puede aportarnos, incluso ha abogado por aprovechar la iconografía de la celebración de Halloween para lograr el objetivo "tenemos que aprovechar cualquier método para atraer a los niños a cuestiones a cuestiones medioambientales".

En las últimas décadas se ha observado una importante disminución de las poblaciones de murciélagos debidas, entre otras cuestiones, a la pérdida de edificaciones donde instalar sus colonias y al uso indiscriminado de pesticidas en agricultura.

El fomento de la conservación de los murciélagos, además de incidir directamente en un grupo faunístico de apasionante biología, contribuye de forma probada al control de plagas perjudiciales para la agricultura (en nuestra área la polilla del racimo de la uva, por ejemplo) y para los pinares (como la siempre molesta procesionaria del pino), además de colaborar en el control de mosquitos y otros insectos.