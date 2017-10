Cómo actuar ante un atentado

El alcalde explica que la iniciativa, que recoge las instrucciones del gobierno francés, también se difundirá en los institutos.

«Cómo reaccionar en caso de ataque terrorista». Ese es el encabezamiento de los miles de folletos informativos que acaba de editar el Ayuntamiento de Torrevieja, con el escudo de su policía local, y que ya están disponibles en todas las dependencias municipales que cuentan con funcionarios de cara al público. Son, indica el Consistorio, «una adaptación» realizada por la Concejalía de Policía y Tráfico, en colaboración con la Guardia Civil, del documento «Réagir en cas d´attaque terroriste», difundido por el gobierno francés tras los atentados de París del 13 de noviembre de 2015. El objetivo es «mantener informada a la ciudadanía y concienciar a todos de que el terrorismo es una realidad con la que habremos de vivir y evitar que se consiga cambiar nuestra forma de vida limitando nuestros derechos y libertades constitucionales», según señala el folleto, editado por una concejalía dirigida por el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes).

El documento, que además pide colaboración en caso de ser testigo de alguna situación o actitud «sospechosa», es muy descriptivo. «Estas instrucciones pueden salvar su vida antes de la llegada de la Policía y la Guardia Civil», advierte. Y a continuación un sencillo cómic ilustrado desgrana: En caso de ataque terrorista los ciudadanos tienen dos opciones. Escapar, y si no es posible, esconderse». Si es posible escapar es recomendable, asegura el Ayuntamiento de Torrevieja, (en castellano, inglés y francés), localizar el «peligro para alejarse de él». «Si es posible -dice otra viñeta-, ayude a otras personas a escapar».

Y en el caso de que los vecinos no hayan podido huir esta es la estrategia: «Enciérrese y asegure las puertas, apague las luces y sonido de los aparatos (aparece un ordenador de sobremesa, flexos y altavoces en el cómic correspondiente)». Entre otras recomendaciones se insiste en que se «desactive el timbre y la vibración de su móvil». Con un fondo en rojo se pide «alertar y obedecer a las fuerzas de seguridad» llamar al 112 cuando esté seguro,«mantener las manos levantadas y abiertas» en caso de encontrarse con la policía y «no correr hacia las fuerzas del orden y no deben realizar movimientos bruscos». Para terminar, la información, en un cuerpo de letra mucho más discreto, explica que los vecinos deben avisar al 112 o contactar con la Guardia Civil en caso de actitud o situación sospechosa, no difundir informaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, ni rumores sin verificar en internet y redes sociales. Torrevieja fue una de las primeras ciudades del país en reaccionar a la hora poner en marcha medidas antiterroristas provisionales en sus paseos tras el atentado en Barcelona, colocando bloques de hormigón. El alcalde explicó que este documento forma parte de un programa más amplio con el que se pretende «prevenir y concienciar» a los ciudadanos. Será un material de trabajo más para la Policía Local en sus visitas a los IES y en las reuniones de trabajo que mantengan con distintos colectivos y asociaciones. La publicación de esta guía «sigue la recomendación de la Federación de Municipios y Provincias» y ya ha sido adoptado en otros ámbitos, como la universidad.

El sindicato de policías nacionales ARP (Agrupación Reformista de Policías) defendió ayer la iniciativa del Ayuntamiento y la lamentó que se tenga que basar en un protocolo francés y no en el que reclaman al Ministerio del Interior.