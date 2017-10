Orihuela, estación término de Murcia

Suspensión. La estación Miguel Hernández es un hervidero de personas desde que el pasado martes unos vándalos protagonizaran en Murcia incidentes en las vías tras una manifestación, lo que ha supuesto la suspensión del servicio ferroviario entre Orihuela y Murcia, excepto para los que vayan a Beniel. Los viajeros con destino a la capital murciana y los que llegan de allí hacia Alicante tienen que hacer el trayecto en autobús.

Orihuela se ha convertido, sin quererlo, en la última estación de los viajeros de Cercanías y de trenes de larga distancia con destino a Murcia. Los viajeros llegaban ayer a la estación Miguel Hernández sin saber con certeza cuándo podrían llegar a su destino. Muchos ni siquieran sabían que el tráfico ferroviario entre Beniel y la capital murciana está suspendido por los importantes daños en las vías producidos en los altercados del pasado martes cuando unos desconocidos provocaron actos vandálicos tras la masiva manifestación pidiendo el soterramiento de la línea del AVE.

Casi como pollos sin cabeza algunos viajeros iban de un lado a otro de la estación preguntando por el tren que debían coger, o la vía o si podrían llegar a tiempo a su destino ya que se estuvieron produciendo retrasos en algunos de los trenes que circularon en la línea de Cercanías c-1 que une Alicante y Murcia. «Hay caos, no me saben decir si va a salir a tiempo el tren que va a Alicante que está parado en la vía y tengo que coger un tren a València, a ver a mi tío que se está muriendo, y ya no sé si mejor tomar un taxi», se quejaba una usuaria que llegó a la estación desconociendo los cortes del servicio. Su tren pudo salir a tiempo.

El personal de Renfe y Adif y los guardias de seguridad, no daban abasto para atender las muchas dudas de las personas que, maleta en mano o tirando de ella, querían coger el tren en Orihuela o eran desalojados de los vagones al llegar a la capital de la Vega Baja. Los trenes de Cercanías sólo circulan hasta Beniel, pero todos aquellos viajeros procedentes de Alicante y las estaciones anteriores a Orihuela y con destino a Murcia, deben apearse en la estación Miguel Hernández y coger el autobús que Renfe ha dispuesto para que los viajeros continúen su viaje a la ciudad murciana. También hay servicio por carretera entre Murcia y Orihuela. «Es el primer viaje que hago a Murcia y me he encontrado con este problema, aunque no tengo prisa, así que no queda otra que armarse de paciencia», comenta María, mientras agarra su maleta y apremia a su marido para no perder el autobús.

Nunca en la estación oriolana se había visto a tanta gente con maletas, apresurándose a bajar de los trenes que iban llegando desde la capital de la provincia al acabarse su viaje en tren; ahora debían continuarlo por carretera. Cada uno de ellos, como pasa en cualquier estación del mundo, con su historia. «Yo voy a Lorca y a saber a qué hora llegaré porque el autobús supone gastar mucho más tiempo», comenta un joven viajero. Los entre 16 y 20 minutos que le supone al Cercanías cubrir el trayecto entre la estación Miguel Hernández de Orihuela y la de Murcia del Carmen son mucho más cortos: el autobús tarda entre 35 y 40 minutos en cubrir los 30 kilómetros que separan ambas ciudades.

A las 13,15 llegaba un tren de Cercanías procedente de Alicante de donde se bajaron 52 personas que querían continuar su viaje. La totalidad del autobús dispuesto se llenó, y eso es una constante desde que se cortó el servicio ferroviario.

La mayoría de los viajeros criticaron los actos vandálicos que se produjeron esta semana en las vías. Es el caso de Juanjo, un murciano que llegaba de visitar a un familiar en Alicante. «Yo soy de Murcia y las obras del AVE nos van a partir en dos la ciudad, estoy a favor del soterramiento pero no de los bárbaros que han destrozado las vías». En la misma línea, Carmen indicaba que «llevamos muchas semanas manifestándonos por el soterramiento y los medios no nos han hecho mucho caso, sólo ahora cuando cuatro salvajes han hecho esto, porque las otras manifestaciones han sido pacíficas». Pedro, oriolano, considera que «las protestas pueden llegar a Orihuela porque aquí también queremos soterrar las vías», pero no justifica el uso de la violencia.

Desde Renfe señalaron a este diario que la circulación de trenes entre Orihuela y Murcia y viceversa estará cortada por tiempo indefinido «y no se prevé que se vaya a restablecer pronto», como sucede en las conexiones con Cartagena, con transbordos por carretera desde Balsicas. Se ha habilitado un teléfono, el 912 320 320, y un apartado en la web www.renfe.es para informar sobre las afectaciones.