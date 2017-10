Esta acequia es un peligro

Un enorme boquete se ha abierto en uno de los tramos, donde cayó un tractor

«Es un peligro, y hasta que no haya una desgracia no vendrán a arreglarlo». Esta frase resume la indignación de los vecinos de la pedanía de Desamparados en Orihuela. Pedro es uno de los que, a diario, deben pasar por la acera junto a la carretera CV-915 que une Orihuela con Beniel, y donde varios tramos han sido vallados por el peligro de que la losa que tapa la acequia se derrumbe. «Los vecinos paseamos con miedo y más con lo que pasó hace unas semanas». Se refiere a la caída de un tractor a la acequia cuando hizo una maniobra sobre la losa. Se vino abajo y a punto estuvo este accidente de provocar una desgracia. Los cristales del vehículo aún permanecen en la zona junto al enorme socavón que ha dejado al descubierto la acequia, donde no para de fluir agua. Debajo, a 3 metros de profundidad, se divisan algunas partes de la compuerta que cayó junto al tractor.

Pocos metros más adelante, unas vallas y un precinto de la Policía Local impiden continuar el paso por la acera y por el carril bici, obligando a caminar por la carretera. Un cartel del Ayuntamiento de Orihuela advierte del peligro de hundimiento de la losa. Las grietas son cada vez más grandes y el peligro es evidente, la acera está torcida y va venciendo.

Una situación que se prolonga desde hace casi dos años, sin que se le ponga solución. «La responsabilidad es de la Conselleria de Fomento, que es la propietaria de la carretera y fue quien tapó la acequia sin permiso del juzgado privativo de aguas, según denuncian los regantes», explica el edil de Infraestructuras, Juan Ignacio López-Bas. «Hemos hecho continuos requerimientos a Conselleria pero miran para otro lado y hay un expediente de infracción urbanística», señala.

Desde el PSOE, el concejal Pepe Hernández, criticó que el Consistorio «se limite a colocar un vallado provisional y parcialmente derribado y los vecinos están ya hartos de perdonar las molestias».