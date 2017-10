La oposición reclama rescindir el contrato con la redactora del PGOU por incumplir los plazos

El Consell tumbó en dos ocasiones las previsiones de reclasificación de suelo.

La formación Sí Se Puede-IU de Los Montesinos ha reclamado que con carácter de urgencia se inicie el procedimiento para rescindir el contrato de consultoría y asistencia para la redacción del Plan General de Los Montesinos que el municipio tiene suscrito con la empresa Cauce, Proyectos y Obras. La moción de esta formación asegura que la firma incumple varios apartados de las cláusulas del contrato. También reclama la propuesta la devolución de los honorarios que ha recibido y la garantía constituida y se «le reclamen daños y perjuicios». La propuesta, firmada por la edil Maite Sanz Alutiz, asegura que la empresa ha incumplido los plazos de entrega y de calidad establecidos en su contrato.

La moción de la formación de izquierdas, con escasos visos de salir adelante frente al equipo de gobierno socialista que gestiona el municipio con mayoría socialista, argumenta que el contrato con esta empresa para sustituir la actual normativa -normas subsidiarias- fue suscrito hace más de nueve años -el 27 de junio de 2008-. Siempre según esta formación ha quedado «patente» durante todo el desarrollo de redacción del nuevo planeamiento un supuesto «desconocimiento legal al ignorar la normativa que establece la Comunidad Valenciana» en cuanto al espacio urbanizable, normativa medioambiental y otras materias. De hecho, recuerdan la Generalitat Valenciana ha rechazado en 2010 y 2014 la reclasificación primero de tres millones de metros cuadrados, y después su rebaja a dos millones de metros cuadrados. Según la misma moción, el alcalde José Manuel Butrón (PSOE) informó al pleno en julio de 2015 que hay «autorización para reclasificar un millón de metros cuadrados residenciales, cifra incierta - mantiene Sí se Puede- ya que al contabilizar el suelo urbano no calificado y no desarrollado dentro de esa superficie no se llega ni al medio millón de metros cuadrados».

La formación dice que tras «hacer creer 9 años que el nuevo PGOU era la panacea del pueblo, y que el equipo redactor tenía buena relación con la Conselleria de Urbanismo, nos encontramos peor que al principio». El Ayuntamiento tuvo que recurrir en un pleno extraordinario de septiembre de 2016 a la prórroga de dos años de este contrato y a que los trabajos de redacción del PGOU tuvieran que empezar «prácticamente de cero». En la propuesta se indica que «no se entiende que con estos retrasos -y supuestas- negligencias el alcalde no haya resuelto el contrato», teniendo en cuenta las advertencias de la jefatura de Urbanismo y de la Generalitat sobre el hecho de que estos trabajos no «se ajustan a la normativa vigente». El escrito de la oposición pone otro ejemplo: asegura que en la primera propuesta se intentó «la reclasificación fraudulenta» del suelo rústico a industrial en Los Pérez.

Lo más probable, aunque no lo han decidido todavía, es que el PP, y el grupo independiente, liderado por Pilar Paredes,también respalden la moción.