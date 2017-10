Torrevieja retoma la feria de sevillanas del 11 al 15 octubre con 29 casetas y más espectáculo

El evento se realizará por primera vez sin reparos legales.

La Feria de Sevillanas de Torrevieja 2017 ya es una realidad. No ha sido fácil. Pero las 29 casetas, el escenario y la zona de conciertos en el recinto portuario, y todos los actos están preparados para que la ciudad disfrute en pleno otoño, del 11 al 15 de octubre y aprovechando los festivos y si acompaña el tiempo, de la que siempre ha sido una demostración multitudinaria de fiesta y folclore andaluz pasada por el tamiz torrevejense. Y por primera vez en 30 años con un contrato único en condiciones por 106.000 euros, - no la decena que se adjudicaban a dedo-. Algo que obligó en mayo a aplazar el evento porque el trámite no llegaba a tiempo.

El adjudicatario es Horizonte Musical, una de las firmas que durante años fue proveedora de las servicios necesarios para montar este evento. La firma ha encargado buena parte de la organización en la Asociación Casa de Andaluza Rafael Alberti, conocedora de los entresijos de la feria.

Domingo Pérez, concejal de Fiestas, presentó ayer la feria acompañado de Rosa Martínez, presidenta de la Casa de Andalucía. Arrancará el día 11 de octubre y se extenderá hasta el día 15 del mismo mes y se instalará en el recinto portuario de la ciudad. Pérez animó a todos los vecinos a disfrutar del evento y dijo que este año habrá 29 caseteros, uno más que la edición anterior. El edil agradeció la participación de las academias locales y de la Unión Musical Torrevejense y anunció que se ha invitado a autoridades de municipios cercanos por el enorme impacto que tiene el evento en la Vega Baja. Habrá una variada oferta gastronómica -este año llega a incluir la opción vegana aportación de la caseta «Entre amig@s»-

Por su parte, Martínez anunció que serán los presentadores Luis Terry, destacado locutor de eventos relacionados con la copla, y por Marta Andréu, Reina de la Sal saliente. La feria arrancará el miércoles 11 de octubre a las 20.30 horas con el tradicional encendido de luces y la actuación musical correrá a cargo de Rosa María Luján, «una autoridad en el mundo de la copla». Una de las novedades de la feria se es que la mañana del jueves se ha dedicado los niños, con pintacaras, cantajuegos, globos y talleres desde las doce del mediodía. Habrá también grupos de baile y actuaciones de coros. Además, durante la jornada bajo el lema «Ellos también son Feria» se ofrecerá un espacio para actuar a muchos habituales del espectáculo local.



Caballos, pasacalles

El viernes se rendirá un homenaje a las sevillanas y se contará con la presencia del popular grupo Requiebros. El sábado, tras la tradicional misa rociera, tendrá lugar un pasacalles hasta el recinto ferial y se podrá disfrutar, al caer la tarde de la actuación «Viva la copla» a cargo de Carlos Vargas y Rosario Mohedano, sobrina de Rocío Jurado. Además se elegirá el Premio «Rafael Alberti» a mejor caseta 2017. El domingo se llevará a cabo el paseíllo, un espectáculo a caballo -con una supervisión especial de la Policía Local para que la documentación de los animales esté en regla- y la final del concurso de sevillanas, que se recupera en esta edición, durante dos mañanas en los tablados de la Peña Flamenca «El polaco» y la del Ayuntamiento y se dividirá en dos modalidades: academias y aficionados. La final será a las 21.30 del domingo. Finalmente se clausurará la Feria y actuará el grupo Pura Sangre y con la Salve Rociera se dará por concluido el evento en el que cada noche actuará una academia local.