La subida del IBI un 18% en diez años "enciende" a Albatera

La subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Albatera, que la edil no adscrita Mila Pérez eleva al 18 por ciento, ha disparado las críticas contra el gobierno tripartito (PSOE, Cs y UPyD), al que culpan del incremento del catastro. Según ha asegurado el PP en un comunicado, el aumento fue solicitado por el propio equipo de gobierno. Y, mientras, la alcaldesa Rosario Ballester (UPyD) sigue de baja.



La situación ha llevado a Mila Pérez a solicitar la dimisión del concejala de Hacienda después de que en el último pleno, asegura, "quedara patente la ineficacia del equipo de gobierno, con su concejal de Hacienda como protagonista". En la sesión, la edil no adscrita presentó una moción con el propósito de bajar el IBI, para el próximo año y con ello paliar la "subida asfixiante del 18% de este año que se le ha ocasionado a todos los ciudadanos de Albatera". Según aseguró, la subida se ha producido debido a la "solicitud voluntaria, por parte del Ayuntamiento, de una revisión de los valores catastrales, lo que ha supuesto un incremento 8%; y la publicación de la ordenanza con la subida del tipo de gravamen del 1,01 al 1'10 %, lo que ha supuesto casi un 10 % más en los recibos".



Durante el debate de la moción, la Concejala Mila Pérez criticó al equipo de gobierno por la solicitud voluntaria de la subida de los valores catastrales, cuya resolución fue publicado en el BOE en octubre del 2016, correspondiendo a Albatera el 8% de subida. Y, "teniendo conocimiento de ello, dos meses después, en diciembre del 2016, publicaron la ordenanza que aumentaba otro 10% más. ¿Cómo fueron capaces de hacerle eso a los ciudadanos de Albatera, de forma consciente?», preguntó la concejala al Concejal de Hacienda.



El PP también se sumó a las críticas en un comunicado y aseguró que el objeto del equipo de gobierno era "recaudar más de los bolsillos de los albaterenses para tapar los agujeros de su mala gestión", aseguró la edil y presidenta popular, Ana Serna, quien recordó que el equipo de gobierno responsabilizó al ministro Cristóbal Montoro. "El Ayuntamiento oculta a los ciudadanos su desgobierno con mentiras", añadió.

La revisión de los valores catastrales será progresivo durante los próximos diez años de manera gradual, puesto que la ley así lo establece para que no suponga una carga el incremento de un año a otro. "El despropósito del actual equipo de gobierno hipotecará no solo a esta Corporación sino también a las siguientes y a los vecinos de Albatera", vaticina Serna. La edil recuerda que el Ayuntamiento incrementó el tipo impositivo del IBI de un 1,01 a un 1,1, el máximo que permite la ley, "y porque no les dejan más porque este gobierno no tiene problemas en ahogar a los albaterenses con tal de seguir su juerga despilfarradora", añade la concejal de la oposición.

También recordó que el Partido Popular propuso en el último pleno medidas para minar la carga que van a suponer la subida de los valores catastrales mediante la modificación gradual, "pero la alcaldesa se negó al asegurar que era cosa de Hacienda". Serna entiende que "esta actitud demuestra que a la alcaldesa no le importa sacarle el dinero de los bolsillos a los albaterenses mientras su gobierno se lo gasta sin contemplaciones".