Los padres de los alumnos de tercero del Antonio Sequeros reanudan la huelga y no llevarán a sus hijos a clase

Los alumnos de tercero de Primaria del CEIP Antonio Sequeros de Benejúzar no acudirán a clase hasta que la Conselleria de Educación envíe al centro escolar el profesor que anunció que se incorporaría tras las protestas de los padres de los escolares el pasado mes de septiembre. Esta mañana, los 60 alumnos de tercero, junto a sus padres, han protagonizado una protesta frente al colegio y no han entrado a las clases, lo que se repetirá cada día, según han anunciado los progenitores, hasta ver cumplida su demanda de un nuevo docente de Primaria para el centro escolar. "Nos vamos a movilizar otra vez y a reanudar la huelga no dejando que nuestros hijos vuelvan a las aulas hasta que el profesor que falta se incorpore, tal y como se comprometió la Conselleria hace tres semanas", ha señalado a INFORMACIÓN.ES, la madre de una de las alumnas del colegio, Antonia Ñíguez.

Los padres iniciaron las protestas el pasado 11 de septiembre, el día en el que se inició el curso 2017-2018, tras tener conocimiento de que la Conselleria de Educación había decidido suprimir un aula de tercero de Primaria y agrupar a los 60 alumnos que iniciaban este curso en dos clases con 30 alumnos cada una, cuando el ratio por aula, segín indicó el propio conseller Vicent Marzà es de 22 en la Comunidad Valenciana. Durante 3 días los padres decidieron movilizarse frente al colegio a las 9 de la mañana y no llevar a sus hijos a clase. La huelga se desconvocó una vez que la dirección del CEIP Antonio Sequeros les comunicó que Educación había atendido su petición y que había aprobado el desdoblamiento por lo que los niños debían volver a clase. Sin embargo, su decepción fue mayúscula cuando ayer el director del colegio les informó que en la lista de las adjudicaciones de profesorado para el mes de octubre que envió a los centros la Conselleria no aparecía el CEIP Antonio Sequeros. "No nos tienen en los planes y los padres nos sentimos abandonados y la dirección del colegio se ha quedado tan sorprendida como nosotros así que hemos decidido volver a la huelga, esta vez indefinida hasta que el nuevo profesor esté en el colegio", explica Antonia Ñíguez.

Los padres lamentan que se haya perdido casi un mes de curso "por la falta de previsión de la Conselleria de Educación, primero por permitir clases de 30 alumnos y segundo por consentir que una clase lleve un mes sin docente". El centro, finalmente, estableció 3 clases para los más de 60 alumnos. Tanto el aula A como el B tienen su docente, pero los 22 escolares que están en el aula C no tienen profesor fijo y son el resto de docentes quienes se turnan en sus horas libres para atender esa clase. "Los profesores se van turnando y van dando las materias como pueden, o los ponen a pintar cuando no pueden estar con ellos", señala Ñíguez. Una situación que los padres no están dispuestos a soportar más "y si no se incorpora el profesor que hace falta, nos tendremos que buscar colegios alternativos, con lo que significa de haber perdido un trimestre nuestros niños".

Fuentes de la Conselleria de Educación señalan que está aprobado el desdoblamiento de las aulas de tercero de Primaria en Benejúzar con la incorporación de un nuevo profesor, pero no facilitan cuándo se producirá la llegada del docente que tanto se espera en el municipio.