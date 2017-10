El alcalde admite que sin presupuesto es difícil atender las reclamaciones vecinales

El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) admitió ayer la gran dificultad que supone para el gobierno de coalición que preside desde 2015 no contar con unos presupuestos aprobados. Dolón gobierna cuenta con solo diez de los 25 concejales de la Corporación. La oposición no validó su intento de sacar adelante los presupuestos de 2016 y renunció a debatir los de este año porque sabía que no iban a ser aprobados.

El primer edil mencionó esta limitación ayer a la hora de animar a los vecinos de Torrevieja a expresar sus quejas y peticiones a través de asociaciones de vecinos y no de forma individual. En este sentido quiso explicar que está manteniendo reuniones periódicas con asociaciones de vecinos de distintas zonas de Torrevieja para ofrecer información detallada de los proyectos en los que trabaja el Ayuntamiento. En concreto, quiso detallar que se ha mantenido un encuentro con los residentes de Cala Dorada y Rocío del Mar para explicarles por qué la obra de alumbrado público no funciona todavía. Según José Manuel Dolón la empresa adjudicataria descubrió que las canalizaciones de agua y otros servicios eran muy superficiales por lo que el nuevo tendido de alumbrado debería modificar su itinerario, distinto al que indicaba el proyecto. El proyecto se ha modificado, con un incremento al alza del presupuesto que no llega a 30.000 euros, con unas obras que van a comenzar ahora.

La versión del alcalde sobre este asunto contrasta con la que ofreció el edil Domingo Soler (APTCe) sobre las quejas de estos vecinos, asegurando que el proyecto estaba terminado. El primer edil recordó que hasta para solicitar ese incremento es necesario una nueva memoria y una partida presupuestaria adicional que debía supervisar Intervención, con el consiguiente retraso en la obra. Dolón explicó que también se ha reunido con los vecinos de Cabo Cervera, que se quejan del mal funcionamiento de un alumbrado que se instaló hace solo tres años durante el anterior mandato, entre otras reclamaciones. También ha mantenido encuentros con los vecinos de Las Torretas III para mejorar las medidas de seguridad y con Asociación de La Punta para informarles de la obra que reparará el hundimiento de la calles entorno a La Ermita