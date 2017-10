Ni psiquiatra ni especialista en riesgos laborales

El protocolo de prevención contra el acoso laboral del Ayuntamiento de Torrevieja, que se remonta a 2009 y nunca se ha puesto en marcha, requiere de la participación de un psiquiatra y un experto en riesgos laborales, entre otros miembros. En la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento la plaza de psiquiatra no existe. Y no se puede crear porque la legislación estatal impide desde 2012 incrementar la masa salarial en la administración para limitar el gasto público. Solo permite reponer plazas de funcionario por jubilación o defunción. Por su parte, el técnico responsable de riesgos laborales se ha marchado en comisión de servicios a cubrir una plaza en la Diputación. El seguro privado de asistencia sanitaria de los funcionarios, Mutua Universal, no cubre estas plazas. El Ayuntamiento está intentando resolver la papeleta a través de un convenio con otras administraciones, como el que mantiene con la Universidad de Alicante. Los fallos judiciales que prueban los casos de acosos fueron impulsados por Comisiones Obreras. Sindicato que desde hace más de una década denuncia la grave situación de abusos de la jefatura contra algunos agentes.

El sindicato ha reclamado en reiteradas ocasiones que se tomen medidas disciplinarias contra el intendente principal. Y ha advertido que va a reclamar, otra vez con respaldo judicial, la activación del protocolo anti acoso.