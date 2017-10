Un juez exige al Ayuntamiento atajar «ya» el acoso laboral de los mandos a policías

El fallo condena al municipio a pagar 23.400 euros a un agente que ha sufrido el acoso de los mandos los últimos 7 años.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche ha condenado al Ayuntamiento de Torrevieja a abonar una indemnización de 23.400 euros a un policía local por acoso laboral -y pago de las costas al municipio-. El fallo, no recurrible, señala que el agente sufrió acoso laboral por parte de mandos y «en especial del intendente principal», aunque la condena recae en la administración local. La sentencia, fechada el 18 de septiembre, daba cinco días al Ayuntamiento para activar el protocolo de prevención de acoso laboral que está aprobado por el municipio desde 2009, y modificado en 2016, sin que jamás se haya puesto en marcha de forma efectiva por falta de personal especializado en la plantilla municipal.

La resolución la jueza acusa al Consistorio presidido por el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) de «una sorprendente desidia y osadía total» a la hora de activar esas medidas y le insta a «activar desde ya» el protocolo «para cortar desde ya una situación tan nefasta», con casos de acoso que se arrastran desde años anteriores a su mandato y probados judicialmente. Es la tercera sentencia por mobbing que recae en el Ayuntamiento de Torrevieja desde enero de 2017 -por hechos que se remontan en alguna situación a más de una década-.

En la primera sentencia se condenó al Ayuntamiento al abono de 45.000 euros por el caso de acoso laboral contra tres agentes -con indemnización de15.000 euros cada uno- y del que se responsabilizaba al intendente, entre otros mandos. En la segunda al abono de otros 60.000 a un policía que sufrió el acoso (45.000 más intereses), bajo mandato del intendente y el intendente principal. A la que se suma esta última, ba. Se trata de resoluciones que en los dos primeros casos ya han sido abonadas a los afectados por el Ayuntamiento.

Marginación por medio de imposición de servicios aislados y en donde no había nada que hacer; órdenes a otros policías de no establecer comunicación ni dirigir la palabra a ese agente; no contestar solicitudes de vacaciones o permisos; recibir insultos o mofas, son las situaciones, entre otras, que la sentencia asegura que el agente ha sufrido desde 2010. Además recordando que es un episodio muy similar al que se han sucedido en la plantilla durante los últimos 10 años en los otros dos casos con sentencia en firme por acoso contra agentes bautizados por sus propios compañeros como «los castigados» por cuestionar la legalidad de algunas de las decisiones de los mandos. Acosos laborales que «debilitan a la persona primero como profesional, y segundo, como persona humana, dando lugar a una situación de frustración con el fin de perjudicar al trabajador, que le exponen a un riesgo para su salud e integridad física y psíquica, y que atentan contra su dignidad», explica la jueza.



«Sorprendente»

Para la jueza Raquel Catalá es «sorprendente y de una desidia y osadía total la dejadez del Ayuntamiento de Torrevieja en adoptar de manera inmediata y efectiva, medidas para cortar desde ya, la situación tan nefasta -absteniéndose esta juzgadora de emplear otros calificativos por respeto a la profesión del agente de la Policía Local)». Acosos laborales, recuerda la togada en los que está «probados judicialmente» la falta de aplicación del protocolo de prevención de riesgos laborales aprobado por el Ayuntamiento en 2009 . «Osadía total», continúa la jueza «puesto que a pesar de existir sentencia sobre el Ayuntamiento» para que ponga en marcha las medidas preventivas «nada de ello ha sido cumplido».