La última guerra del agua se libra por 8 hectómetros

Los ocho hectómetros cúbicos cedidos a finales de noviembre entre regantes de las cuencas del Tajo al Segura, que la Comunidad de Castilla-La Mancha ha interpretado como un "trasvase encubierto" y que el Sindicato Central de Regantes ha recordado que no es más una medida amparada por la ley del Memorándum, ha generado un intenso debate político, con cruce de acusaciones, en un momento en el cual los pantanos de cabecera de la cuenca cedente no llegan ni al 10% de su capacidad, menos de la mitad de hace un año. La situación ha llegado al punto de que Unidos Podemos ha llegado a justificar el cese por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Miguel Antolín, fue por oponerse al "trasvase", como ellos entienden que fue. Mientras, fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han señalado a Europa Press que no se trata en ningún caso de un trasvase sino de una cesión de agua entre particulares, para cuya autorización se ha pedido informe a la Abogacía del Estado, que no ha encontrado motivos para negarlo.

El Gobierno, incluso, ha tenido que salir para aclarar que la cesión entre particulares es posible y legal y que la autorización de la Dirección General del Agua es preceptiva por ser entre cuencas distintas y no había ningún motivo legal que permitiera a la Dirección General del Agua no autorizar la cesión. En definitiva, asegura que se ha cumplido la ley y la Dirección General del Agua ha actuado dentro de lo que la ley le permite, autorizando una cesión acordada entre particulares contra la cual no había ningún argumento técnico, según establecen los informes solicitados, entre ellos el de la Abogacía del Estado. Pero las explicaciones no valen para Castilla-La Mancha.

En esta situación, el PSOE sigue en un doble discurso y mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendía el lunes la necesidad de tener una visión "global" de la política del agua y mostró su apuesta por la reutilización del agua, la modernización de los sistemas de riego, la desalación y el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que "no es posible que se suspenda"; el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, el también socialista José Luis Martínez Guijarro, ponía dudas sobre esa cesión de 8 hectómetros y añadían que si tienen "la más mínima sospecha de que hay alguna irregularidad" en la última derivación de agua del Tajo al Segura durante el pasado fin de semana "por supuesto" que van a denunciarla, asegura Efe. "Vamos a actuar de manera todo lo contundente que podamos porque nos ha parecido que esto es ya la gota que colma el vaso y es casi llegar al insulto a los ciudadanos de Castilla-La Mancha", dijo. Y, mientras, Unidos Podemos ha pedido explicaciones al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, recordando que los embalses del Tajo están "bajo mínimos". Y eso es algo que nadie discute.

En esta situación ha sido el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, Francisco Jódar, el único que ha reiterado en defensa de los regantes que esos 8 hectómetros no forman parte, ni más ni menos, que de "la aprobación de las cesiones de derechos, que fueron solicitadas por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, lo que supone un respiro para la complicada situación que atraviesan". Jódar recordó que "el trabajo de colaboración entre el Gobierno regional y el de España sigue dando sus frutos, en unos momentos muy complicados para los agricultores y regantes". Mientras, Castilla-La Mancha lo sigue viendo como una cesión ilegal.

"Es una nueva medida, que ya se ha realizado en otras ocasiones, amparada en la Ley del Memorándum y la Ley de Aguas, que llega en un momento muy importante para regantes y agricultores", ha dicho el titular de Agua, quien también ha apuntado que "las cesiones se realizan entre regantes, dependientes del Tajo que tienen asignada una concesión y que, como no la van a utilizar, la ceden a regantes del Segura que la necesitan con urgencia". Las cesiones que han recibido el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente son para los usuarios del trasvase Tajo-Segura de los derechos de agua de las comunidades de regantes de La Poveda, Estremera y Hecop.

También recordó que "las cesiones de derechos son aguas que tienen almacenadas los regantes en los embalses y han declinado el uso a través de las cesiones a los regantes del Scrats, pagando éstos el uso de la infraestructura del trasvase, por lo que no se puede considerar como trasvase". Igualmente, advritió que "hemos comenzado un año hidrológico muy difícil". "Estamos en un momento muy complicado, en el que todos debemos poner de nuestra parte. Ciudadanos, regantes y agricultores, todos, tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad ante la falta de un recurso que cada vez es más escaso, buscando soluciones enmarcadas en el Pacto Nacional del Agua, como conexiones intercuencas, entre otras medidas".



Igualmente, el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, ha denunciado en un texto registrado en el Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, la falta de información de este trasvase y, por ello, solicitan que se confirme la cantidad total de agua que se ha traspasado al Segura y también que explique qué va a pasar con el Tajo tras el trasvase, dado lo delicado de su situación, en cuanto a capacidad. Según recalca, los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del río Tajo, están en "situación de emergencia". En concreto, dice que registran "el peor dato de reserva de los últimos 22 años": 241,928 hectómetros cúbicos, una cantidad que supone el 9,77 por ciento de su capacidad total. A pesar de estas cifras, a las 20.00 horas del 29 de septiembre, se han vuelto a abrir las compuertas del Tajo, apunta López de Uralde, quien precisa que, la operación empezó con una cantidad de 10 metros cúbicos por segundo, es decir, casi un hectómetro cúbico diario. Sin embargo, alerta de que ese volumen ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar al día siguiente casi 28 metros cúbicos por segundo.



Por otro lado, las Cortes de Castilla-La Mancha acogerán este jueves, 5 de octubre, a las 10.00 horas, una nueva sesión plenaria en la que los diputados debatirán sobre el grado de cumplimiento del déficit en la Comunidad Autónoma, así como la situación de la cuenca del Tajo. A continuación se producirá un debate general a petición del PP sobre el grado de cumplimiento del déficit en Castilla-La Mancha en el primer semestre de 2017, al que seguirá otro a petición del PSOE sobre la situación de la cuenca del Tajo, con información previa del Consejo de Gobierno.