El Teatro Municipal de Torrevieja seguirá cerrado pese a cumplir ya la normativa a la espera de un trámite de 2006

El Ayuntamiento anuncia acciones legales contra el arquitecto que lo construyó si no firma el final de obras.

El Ayuntamiento de Torrevieja se reserva su derecho a emprender medidas legales penales contra el arquitecto Antonio Marquerie, director de la obra del Teatro Municipal si no firma el final de obra de este espacio cultural, que fue inaugurado en 2006 y clausurado por la Generalitat en septiembre de 2015. El principal motivo del cierre en aquel momento, y el mantenimiento de esa medida ahora, dos años después, es la carencia de licencia de apertura. La infraestructura cultural, la principal en aforo propiedad del Ayuntamiento Torrevieja con 600 butacas, carece de licencia porque tras la finalización de la obra -han pasado 11 años- el arquitecto solo rubricó una autorización de «ocupación» del inmueble y no el final de obra formal. Hasta 2012 la administración no requería licencia de apertura para establecimientos municipales de concurrencia pública. Algo que cambió tras el accidente del Madrid Arena.

La advertencia sobre medidas legales contra el arquitecto que se expresarían en una querella por coacciones, confirmada por este diario ayer, coincide con una iniciativa del equipo de gobierno por la que ha ubicado en los accesos principales al teatro, junto a la plaza de Miguel Hernández, carteles indicando los motivos por los que el recinto, dos años después de la clausura sigue cerrado. En esos carteles se reproduce esa resolución de la Generalitat que instaba a cerrar el recinto en septiembre de 2015. Junto a ese cartel se ha ubicado la resolución de la entidad de certificación (OCA), contratada por el anterior gobierno municipal del PP, en la que se indica que se han realizado todas las obras necesarias para que obtenga licencia pero que la infraestructura, inaugurada en 2006, carece de la firma de recepción de obra.

Rúbrica solo puede salir de puño y letra del arquitecto director de la obra, Antonio Marquerie, que lleva meses eludiendo esa reclamación municipal, tras confirmar el Ayuntamiento que la empresa adjudicataria de la obra le pagó todos sus honorarios. Este verano, el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) aseguraba que iba a buscar con asesoramiento del Colegio de Arquitectos a un profesional que firmara el final de obra, posibilidad, que en función de la decisión de ayer de informar sobre los motivos que mantienen el cierre, no parece viable.

Marquerie resolvió la apertura en su día dando autorización expresa -en esa ocasión con firma incorporada- para «ocupar» el edificio el mismo día que el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps acudió a inaugurarlo.

La infraestructura se llevó a cabo a través de una adjudicación a Acciona por casi seis millones de euros. El desembolso final alcanzó casi los diez millones. Más de 4 millones de euros de sobrecoste. De ellos 3 sin certificación y que se pagaron en 2011 con informes en contra. El objetivo de esta iniciativa municipal, han indicado fuentes del equipo de gobierno, es que todos vecinos y turistas que acuden a este espacio central del casco urbano y vean el teatro clausurado tengan claros los motivos del cierre. La ubicación de la cartelería, realizada por personal del área de Cultura junto con el propio alcalde se lleva a cabo cuando el gobierno local había asegurado que la reapertura de las instalaciones está más cerca que nunca.



OCA

El Ayuntamiento, en atención a las indicaciones de la entidad de certificación contratada por el gobierno anterior del PP y la resolución de la Generalitat ha llevado a cabo obras por valor de 40.000 euros para garantizar las medidas contra incendios, entre otras actuaciones.

La oposición del PP mantiene que las reparaciones y la firma del final de obra se podrían haber resuelto sin tener que clausurar el recinto, el principal espacio cultural en Torrevieja.

Durante estos dos años muchas actuaciones culturales han tenido que migrar al Centro Cultural Virgen del Carmen más pequeño) o al Auditorio Internacional (que supone un gasto extra para el municipio), con el correspondiente malestar por parte de las principales entidades culturales de la ciudad.