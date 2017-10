Cultura reactiva las ayudas a dedo tras el acuerdo del pleno

El concejal de Cultura, Domingo Pérez (PSOE) explicó ayer la situación en la que se encuentra la convocatoria de subvenciones nominativas una vez que el Equipo de Gobierno ha recibido «el mandato del pleno», con los votos de la oposición (PP, Cs y Sueña Torrevieja), de seguir manteniendo las subvenciones bajo esta denominación y no poder poner en marcha las de concurrencia competitiva con las que se pretendía «abarcar al mayor número de entidades posible con un reparto que consideramos más justo y democrático».

Con las subvenciones nominativas la Unión Musical Torrevejense tiene asignada una de 45.000 euros, la Sociedad Musical Los Salerosos de 35.000 euros, otra de 34.000 euros la Junta Mayor de Cofradías y una de 4.200 euros la Sociedad Cultual Casino de Torrevieja, pero reciben la cuantía que sean capaces de justificar. El concejal ha afirmado que la pretensión del Gobierno, siguiendo el mandato de la Ley, era incluirlas en la normalidad, es decir en la concurrencia competitiva y que ese fuera el modo de conceder las subvenciones, para que pudiera acceder el máximo de entidades posible y las nominativas y las denominadas exclusivas, pasaran a entregarse cuando corresponda.

Desde el momento que el pleno no ha aprobado la modificación propuesta en el equipo de Gobierno «nos hemos puesto en marcha» para que las entidades citadas «puedan cobrar sus subvenciones lo más rápidamente posible» aseguró Pérez quien ha puntualizado que la fecha para presentar facturas será hasta el 30 de noviembre. El concejal recordó que con las subvenciones nominativas no solo se restringe el acceso a otras entidades sino que se suprime la posibilidad de que las que sí reciben ayuda reciban más cantidad.

Pérez dijo que otra cosa es que las entidades, no hubieran podido justificar toda la cantidad pretasada anteriormente porque los técnicos valoran que una subvención de este tipo requiere justificaciones de gastos extraordinarios. El dinero que no se entrega por no justificarse ya no se distribuye en la anualidad.