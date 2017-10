Por un baño seguro en Las Calas

El servicio de salvamento realizó 242 rescates este verano en las playas.

El área de Playas del Ayuntamiento de Torrevieja está trabajando en un sistema que mejore la información que ofrece a los bañistas en el que se indique la prohibición de baño en algunas zonas, que además no cuentan con asistencia de socorristas. El concejal Javier Manzanares (PSOE) no quiso detallar en qué consiste la iniciativa, aunque concretó que tiene como objetivo evitar la reiteración de rescates en zonas como las calas, donde este verano guardia civil y policía local salvaron de ahogarse a cinco jóvenes. Las calas son frecuentadas para realizar saltos desde los acantilados y aprovechar una zona de baño no saturada. El anuncio lo realizó el concejal al dar cuenta del balance de actividad de la concesionaria del servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Torrevieja de este verano -entre el 1 de junio al 15 de septiembre.

Manzanares avanzó que se está trabajando en este «proyecto para dar respuesta a este asunto y también adelantó la posibilidad, en un futuro, de prolongar el servicio más allá de lo que ahora se considera temporada de baño -algo que requiere una modificación del contrato al alza- y rogó a quienes se bañan que «usen el sentido común» para evitar accidentes. La temporada de baño se ha prolongado este año quince días más de los que tiene cubierto la concesión y se adentra en el mes de octubre, con imagen todavía de playas llenas incluso entre semana.

La personal de la empresa concesionaria, que asumió el servicio en 2016, efectuó un total de 2.881 intervenciones a lo largo de la temporada estival. Según las cifras del edil no se haya producido ningún ahogamiento entre los 242 rescates que los socorristas han efectuado - se excluyen las incidencias fuera del horario del servicio o en zonas que no cubren. Los socorristas actúan en las playas torrevejenses de La Mata, Los Locos, El Cura y Los Náufragos. Entre los que llaman s la atención están las más de 1.000 picaduras de mosquito y las más de 1.000 heridas, además de esos 242 rescates y de una embarcación. Los socorristas también reanimaron de parada cardiorrespiratoria a cuatro personas de las cuales una, finalmente, falleció en la ambulancia camino del hospital.



Fracturas, extravíos...

El edil recordó «el trágico suceso que ocurrió el 1 de agosto cuando se encontró, en un día de muy mala mar, a un hombre de unos 70 años flotando en el agua, en una zona sin socorristas.

Otros datos que reflejan la gran actividad que se produce en la playas torrevejenses en los veranos son las intervenciones de asistencia que es médica pero ajena al rescate en el agua: los socorristas trataron en un primer momento, y a veces con necesidad de traslado a un centro sanitario, 13 esguinces, 17 fracturas, 135 lavados oculares, 21 lipotimias, 20 quemaduras, 65 alergias, 100 picaduras de insectos -que no eran mosquitos-. Además los 80 socorristas que han estado trabajando este año asumieron la búsqueda de 42 personas extraviadas, la mayoría menores de edad, pero también ancianos.