PP y Cs ganan una moción en el pleno para pedir que no se proteja el suelo de La Ceñuela en el Pativel

Serrano dice que es suelo no urbanizable y que el acuerdo no tiene consecuencias.

El equipo de gobierno de coalición perdió ayer votaciones en el máximo órgano de representación del Ayuntamiento: el pleno. El Partido Popular sacó adelante, con el apoyo de las dos ediles de Ciudadanos -Pilar Gómez y Paqui Parra-, una moción para el Ayuntamiento inicie el procedimiento para proteger de una forma singular la zona de Ferrís, y tener en cuenta, en el mismo procedimiento la posible reclamación patrimonial millonaria al Ayuntamiento, interpretan, supondrá que el terreno no urbanizable del sector 29 La Ceñuela - 600.000 metros cuadrados con capacidad para albergar 2.200 casas- sea contemplado como protegido en el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). Ese planeamiento supramunicipal, ahora en tramitación, contempla esos suelos en un futuro corredor ecológico que une el parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata con el litoral de Ferrís como únicas zonas libres de edificaciones al sur del término municipal. Algo que los populares aseguran podría que puede tener unas consecuencias económicas negativas muy importantes para el Ayuntamiento.

El edil Luisma Pizana (PP) recordó que el suelo en el que ahora funciona el hospital de Torrevieja fue cedido por el promotor de La Ceñuela a la administración en 2003 a cambio de que el municipio tramitara el plan parcial. Algo que aparece validado en un convenio urbanístico rubricado por la fedataria municipal y el alcalde en aquel momento, Pedro Hernández Mateo.

La edil de Urbanismo, Fanny Serrano (PSOE) cuestionó la moción popular por su indefinición desde el punto de vista técnico y jurídico, recordó que tras 13 años de tramitación ese suelo sigue siendo no urbanizable, y aseguró que lo que realmente buscan los populares es que se inicie un procedimiento de protección de lo que el actual PGOU ya contempla como protegido, con lo que paradójicamente se excluirían los suelos de La Ceñuela y se protegerían, supuestamente, los intereses del promotor. La edil dio a entender que la moción aprobada por la oposición no va a tener ningún tipo de recorrido administrativo. Este sentido recordó que el municipio tiene iniciados los trabajos para revisar el PGOU, con la homologación del actual a la legislación y con la redacción del pliego que servirá para adjudicar la redacción a una empresa. Es en esa revisión y no de otra forma, donde se contemplarán las zonas protegidas, en las que se incorporarán las que señale el Pativel.



Moción y dimisión

En el pleno, de nuevo, salió a colación la situación de minoría del gobierno -10 ediles frente a 15 de la oposición-, y la supuesta paralización de la gestión, que PSOE, Los Verdes, APTCe y IU negaron «pese a que la oposición apuesta por el cuento peor, mejor». El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) invitó a Eduardo Dolón a liderar una moción de censura. Éste le replicó que lo que debe hacer es dimitir. Debería, dijo el líder de la oposición sobre el hecho de que el primer edil haga constantes referencias a la herencia del PP, «venir llorado al Ayuntamiento y dejar pasar página del pasado». Ante la petición de dimisión, el edil José Hurtado (Los Verdes) le explicó al portavoz popular que la edil África Celdrán dimitió al ser investigada por un delito de supuesta prevaricación mientras que Eduardo Dolón, en la misma situación de investigado (antes imputado) por el caso Vela Mata, no deja el cargo.

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, aseguró que ese bloqueo en la gestión se puede ilustrar con la imagen inacabada del acceso al Ayuntamiento. «Me ofrezco a comprar un saco de cemento y arreglar la pared», dijo.