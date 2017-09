La oposición en bloque decide mantener las subvenciones nominativas

Las principales subvenciones anuales del Ayuntamiento con destino entidades culturales de Torrevieja seguirán otorgándose de forma nominativa (a dedo) y con montante cerrado gracias al voto en bloque de la oposición del PP, Ciudadanos y Sueña Torrevieja. El gobierno de coalición (PSOE, Los Verdes, APTCe e IU), en minoría, había tramitado un cambio en el presupuesto prorrogado de 2015, el último del anterior mandato, para que la partida de 160.000 euros anuales del Instituto Municipal de Cultura que se reparten anualmente cuatro entidades culturales de Torrevieja pudieran abrirse a otras asociaciones. En concreto, seguirán siendo las beneficiarias la Unión Musical, la Junta Mayor de Cofradías, la Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja-Los Salerosos y la Sociedad Casino de Torrevieja. Que por otra parte son algunas de las principales entidades culturales de la ciudad por la actividad que desarrollan a lo largo del año y por su trayectoria. El gobierno local tenía la intención de que estas y otras entidades pudieran acceder a las ayudas a través de unas bases de concurrencia competitiva en igualdad de condiciones. El equipo de gobierno ha aclarado que la adjudicación nominativa de las ayudas es legal y está recogido en la normativa, pero no es el procedimiento ordinario más ecuánime por el que apuestan las administraciones ahora, el de concurrencia competitiva. El cambio no va a salir adelante. En la comisión informativa previa al pleno los representantes de los partidos de la oposición votaron en contra del cambio normativo. Sueña Torrevieja, que no evitó el debate -podía haberlo eludido con votando en contra de la urgencia- explicó que está a favor de que la concurrencia competitiva, por la que apuesta, no debe anular estas ayudas nominativas.