El PP recuperará su octavo concejal tras la inhabilitación de Pérez

? La inhabilitación de Javier Pérez para ejercer cargos públicos durante tres años posibilitará que el grupo municipal popular recupere su octavo concejal.

Pérez pasó al grupo de los ediles no adscritos tras ser expulsado del PP por su condena. Eso ocurrió en junio de 2016. El entonces edil no quiso renunciar al acta de concejal, tal y como le pidió su partido, y decidió esperar a la resolución del recurso presentado ante la Audiencia. Pero ese recurso, desfavorable para Pérez, llegó hace un mes y éste no tuvo más salida que presentar su dimisión antes de que la justicia lo expulsara de la corporación. La renuncia a su acta se hará efectiva en el pleno de hoy y, tras esto, el PP podrá solicitar a la junta electoral que se incorpore un nuevo edil. Lo siguientes en la lista son Gaspar Serrano y Jaime Canales.