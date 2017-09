El Pader insiste en que la reforma de las depuradoras saldría más barata licitándola

El gobierno socialista de Rojales, liderado por Antonio Pérez, ha desestimado el recurso presentado por el Partido Demócrata de Rojales (Pader) en contra de prorrogar otros 10 años la concesión de agua en el municipio. Dicho acuerdo contempla una inversión de 4.152.000 euros para reestructurar y potenciar las depuradoras de la localidad y crear una zona recreativa en El Recorral con cinco lagos artificiales. Sin embargo dicho grupo de la oposición cree que si esas obras de mejora se sacaran a licitación saldrían mucho más baratas al Ayuntamiento.

El debate sobre el recurso presentado por el Pader se abordó en un pleno extraordinario en el que su portavoz, Desiderio Aráez, defendió que «hay que solucionar de una vez por todas el problema de los vertidos que se producen en ocasiones en las depuradoras de la cuenca sur del municipio, pero con lo que no estamos de acuerdo es en el planteamiento y la forma en la que se desarrolla este proyecto». A ese respecto, Aráez se quejó de que el 80% de las actuaciones previstas no han sido sometidas a exposición pública a pesar de estar declarado de interés general para el municipio. En ese sentido, criticó además que los lagos previstos en el Recorral costarán más de 715.000 euros y vaticinó que van a precisar de un mantenimiento cuyo coste no se ha cuantificado. Ello «en vez de buscar otras soluciones que no impliquen ese gasto de mantenimiento añadido y que además pueda beneficiar a otros sectores de la población, como por ejemplo los agricultores». Sin embargo, con el proyecto aprobado, y siempre según el Pader, se va a incrementar cada vez más la dependencia con la empresa concesionaria y va a aumentar el coste del servicio, pues según el Pader el montante de toda esa inversión se repercutirá en lo que pagan los usuarios.



Balsa privada

El edil dijo además que ese proyecto contempla gastos de una conexión hasta una balsa privada, lo que considera que puede incurrir en una malversación de caudales públicos para beneficiar a terceros. «Y sin embargo de este detalle no dice nada el informe del técnico municipal», apostilló. El mismo puso como ejemplos que el colegio de primaria salió a licitación por 4,1 millones de euros y se adjudicó en 2,7 millones; o el contrato para la dirección de obras de la reforma del escenario del Teatro Capitol salió en 10.708,50 euros, adjudicándose por 3.900 euros. Por todo ello se preguntó por qué no se licitan estas obras de reforma de las depuradoras para ahorrar costes.