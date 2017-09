Educación no tramitó las plazas del IES Mediterráneo

La Conselleria de Educación no había ofertado hasta ayer plazas de profesorado especializado necesarias para poner en marcha el proyecto de aula específica en el IES Mediterráneo destinada a alumnos con necesidades especiales. La comunidad escolar del centro recibió ayer con sorpresa las declaraciones de la directora territorial de Educación, Tudi Torró, asegurando, tras las protestas de los padres, que esas plazas de profesorado se habían ofertado en dos ocasiones anteriores en las últimas semanas y no habían sido solicitadas. Algo de lo que no hay constancia administrativa.

El centro se ha volcado en los últimos meses, también con sus recursos, para que este proyecto de aula específica fuera una realidad y con el compromiso previo de Educación de dotarlo de un profesorado, que ha comenzado a gestionar tras las protestas del AMPA.