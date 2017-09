Un incendio arrasa una nave de 2.100 metros en apenas dos horas en Orihuela

Bomberos movilizó a efectivos de toda la Vega y un helicóptero, impidiendo la explosión de un depósito de combustible.

Prácticamente reducida a cenizas en apenas dos horas. Así quedó ayer una instalación industrial de 2.100 metros de superficie ubicada en la pedanía de Arneva (Orihuela) que fue pasto de las llamas. El fuego se originó por causas desconocidas y motivó el despliegue de un importante dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos, que desplazó hasta el lugar de los hechos a efectivos de toda la comarca y al helicóptero de descarga Alfa 1. Aunque no se pudo evitar que la nave ardiera casi por completo, si se consiguió cercar el fuego para que no explotara un gran depósito de combustible.

Las llamas se originaron a las 12.45 horas en la cubierta de la instalación. Apenas cinco minutos después llegaron hasta el lugar efectivos de los bomberos del Parque de Orihuela, que desalojaron a todos los trabajadores. Según fuentes del Consorcio, la empresa Hijos de Antonio Huertas SL se dedicaba a la producción de productos derivados de la madera, principalmente envases, y el fuego se extendió rápidamente por la nave industrial, donde se almacenaban cientos de palés. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron asimismo bomberos llegados desde Torrevieja, Almoradí y Pilar de la Horadada.

Durante el trabajo se accedió al interior de la nave para tratar de sofocar el fuego, si bien eso fue algo prácticamente imposible debido a la rápida combustión de la madera que estaba almacenada en el interior y también en el patio exterior. Una familia fue desalojada de una vivienda próxima por precaución.

En las labores de extinción participó igualmente un helicóptero del Consorcio Provincial de bomberos, que se ocupó de irrigar agua durante varias horas para tratar de detener las llamas. Los esfuerzos se concentraron asimismo en evitar que el fuego alcanzara un depósito de combustible que estaba ubicado en el perímetro de la empresa y que corría riesgo de sufrir una explosión, según explicaron fuentes del Consorcio. La columna de humo que se originó por el incendio se veía desde varios cientos de metros a la redonda.

Mientras tanto, agentes de la Policía Local se ocuparon de desviar el tráfico hacia Arneva-Hurchillo, en la zona conocida como «el Tanque», algo que se anunció en redes sociales para informar a los conductores.

No fue hasta las 15 horas cuando el jefe del operativo dio por controlado el potente incendio. A las 17 horas se retiró el medio aéreo al considerar que se había reducido considerablemente el peligro, si bien los bomberos siguieron trabajando en tierra durante varias horas más para impedir que las llamas se reavivaran.

Como consecuencia del incendio, más de la mitad de la nave quedó totalmente arrasada y colapsada, ya que las vigas no soportaron el intenso calor. Aunque en algunas partes no llegó a desprenderse el techo, todo apunta a que habrá que derribarla por completo debido que la estructura no presenta condiciones de seguridad para volver a ser reutilizada, según estimaron las mismas fuentes.