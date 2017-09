Otro cero a Turismo

Un año más, se celebra el día mundial del turismo, digamos que es el santo de los pueblos y ciudades que basan una gran parte de su economía con el turismo, como ocurre con nuestra ciudad. Pues bien, este año la celebración de este señalado día, ha sido...... nada. La Concejalía ha pasado este año del tema.

Por lo menos, el año pasado llevaron a un colegio al Club Náutico y les dieron una charla sobre recursos náuticos (algo es algo), pero este año, lo que debería ser una serie de actividades para potenciar el tesoro más valioso que tenemos, nos dedicamos a especular y saltar en tirolina.

Si nos fijamos en Orihuela (gobernada por el PP), solo por cercanía (otra vez nos vuelve a adelantar por la izquierda), dedica tres días a potenciar su imagen turística, con rutas hernandianas, degustación de arroces, desfiles de moros y cristianos, promoción de sus campos de golf, etc.

Aquí, solo le podemos ofrecer al mundo aunque no tengamos actividad cultural, aunque no funcione la limpieza y aunque los jardines sean corralones, que cada vez le debemos menos a los bancos.

Después de todo esto, hay quien se queja de que pongo ceros, pero es que por mucho que lo intento, no encuentro motivo para subir la nota.