La empresa concesionaria del gimnasio municipal anuncia el fichaje del edil de Deportes como masajista

El grupo municipal de IU en Almoradí se ha mostrado "sorprendido" ante la noticia de la contratación del actual concejal de Deportes de Almoradí, Alfonso García Díaz (Partido Popular), como quiromasajista del centro deportivo Innova Sport Nature Almoradí. Según ha explicado la formación de izquierdas, la noticia se ha dado a conocer en las redes sociales de la empresa que, como trasladan desde IU, resulta ser "la adjudicataria de la concesión de las pistas de pádel y tenis, y el gimnasio municipal, una concesión que consiguió en el anterior periodo de García como concejal". Por su parte el edil ha asegurado que le han ofrecido trabajo allí pero que no lo ha aceptado, por lo que dice que "ha pedido explicaciones" a los responsables de la empresa.

En concreto, en la publicación realizada por Innova Sport Nature Almoradí se dice que "aprovechamos la ocasión para presentarles a nuestro recién incorporado masajista, se llama Alfonso García Díaz y está deseando ponerse manos a la obra". ¿Quieres conocerle? ¡Pues pásate por nuestras instalaciones!". El mensaje iba acompañado de una foto del concejal.

Desde Izquierda Unida consideran que todo este asunto es algo que "huele ligeramente mal" y califican de "puerta directa, más que giratoria". La formación puntualiza que "sin ánimo de entrar en valoraciones personales, sino políticas", ya fue "llamativo" que hace unos meses "coincidiese su baja como trabajador de otra empresa con una subida de su sueldo municipal aprobada en Pleno". Varios meses después, como así afirman desde IU, ha vuelto a su actividad profesional "casualmente con la empresa que construyó y ahora gestiona la zona de raqueta del municipio".

"A esta mercantil, como recuerdan, también se le otorgó la explotación del gimnasio de la Ciudad Deportiva, que hasta entonces era de gestión municipal", afirman desde IU, que asegura que el pliego de condiciones estableció "un período de 30 años, sumándole además una cantidad económica anual de 6.000 euros que el ayuntamiento les paga" en concepto de "uso exclusivo municipal" en determinados períodos del año. Desde IU destacan que esta concesión privada "tuvo lugar en la pasada legislatura, cuando Alfonso García era también concejal de Deportes". La asignación económica que actualmente cobra Alfonso García de las arcas públicas asciende a 22.750 euros brutos anuales. Como defienden desde IU, ahora "aparte de cobrar este sueldo, pasa a formar parte de la plantilla de una empresa a la que él mismo, en su día, adjudicó un beneficioso contrato".

Es por ello que el grupo se pregunta "¿es ético que el concejal de Deportes trabaje para una empresa a la que él mismo adjudicó un contrato, mientras sigue ejerciendo y cobrando como concejal del equipo de gobierno?". Sin entrar a hacer valoraciones, el grupo municipal de IU se cuestiona "si es este el cambio y la regeneración democrática de la que hablaba el socio del PP, Ciudadanos, en campaña".

En IU manifiestan su incredulidad ante estos hechos ya que "mientras mucha gente sufre la falta de empleo y la precariedad laboral", se puede comprobar con estas noticias como, "una vez más ciertos políticos se aprovechan sin pudor alguno de los privilegios y las conexiones que les otorga el cargo público". Desde IU denuncian de manera tajante que "lo de este concejal no es una puerta giratoria, sino una puerta directa" aunque no se muestran sorprendidos ya que recuerdan que han "criticado siempre estas prácticas de enchufismo de los diferentes gobiernos estatales y regionales", pero en este caso afirman sentirse "más avergonzados si cabe porque nos toca de cerca". Concluyen reflexionado sobre "hasta qué punto esto podría ser motivo de incompatibilidad, pero lo que sí sabemos es que, políticamente, no es ético. Que juzgue el pueblo".

Por su parte, el concejal de Deportes ha dicho que tiene en mente un proyecto para montar su propia empresa y ha aportado un documento para justificar que está inscrito en el Servef, puesto que según él tiene una dedicación del 65% en el Ayuntamiento por gestionar las áreas de Deportes, Juventud y Bienestar Social. "Me sorprende que saquen este asunto sin contrastarlo ni con la empresa ni conmigo", ha dicho el edil. El mismo ha reiterado que esa publicación se ha hecho sin su consentimiento y que no trabaja en esa empresa.