Educación fija ahora el curso 2019-2020 como fecha de apertura del nuevo Colegio Amanacer de "ladrillo" en Torrevieja

El secretario autonómico de Educación asegura que las plazas vacantes para el aula específica del IES Mediterráneo han sido dotadas y convocadas dos veces pero no han sido solicitadas por parte de los profesores y el proceso volverá a realizarse de nuevo

En el marco de la celebración del Día Europeo de las Lenguas en Torrevieja el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, y la directora territorial, Tudi Torró, han respondido a las preguntas de los medios sobre el CEIP Amanecer, el Inmaculada y las plazas del Aula Específica del IES Mediterráneo. Soler ha anunciado que el CEIP Amanecer comenzará a funcionar, como colegio de obra, el curso 2019-2020.

Soler ha detallado el trabajo simultáneo entre el Ayuntamiento y la conselleria para la construcción de este colegio. Ha recordado que el Ayuntamiento está trabajando en la modificación del PGOU para adecuar el solar con la calificación de usos múltiples a educacional, mientras que desde conselleria se está finalizando el proyecto de ejecución.

"Por lo tanto ese trabajo coordinado nos ha de permitir que, si todo va bien que es lo que esperamos, que en el primer semestre de 2018 se produzca la licitación de las obras, de manera que empiecen "en el verano de ese año". Precisamente en ese sentido mañana a las 9.30 se celebrará una comisión de urbanismo que incluye la citada propuesta de modificación del PGOU para que pase al pleno ordinario del jueves, por vía de urgencia, como avanzó INFORMACIÓN.ES. El actual Consell anunció en 2015 que la fecha de licitación de ese centro sería el primer semestre de este año.

Tanto el Gobierno municipal como la conselleria esperan que todos los grupos apoyen esa modificación, que es el último trámite que se ha de hacer desde el Ayuntamiento para que el colegio Amanecer sea una realidad en las fechas señaladas por Miguel Soler.

Al ser un centro de de dos líneas se necesitan doce meses para la construcción, por lo que estará terminado en el verano de 2019 y podrá empezar el curso 2019/20. Lo que ha calificado como "algo impresentable" es que "estén los alumnos un montón de años en barracones. Se entienden los barracones cuando hay una cuestión de construcción inmediatamente asociada, pero lo que nadie puede entender y hacen bien en no entender es que haya un centro que esté diez o doce años en barracones, eso no tiene ninguna justificación. Desde que hemos llegado hemos trabajado en esa dirección pero nos hemos encontrado demasiados centros en la misma situación no se pueden resolver todos a la vez".

Inmaculada

Respecto al CEIP Inmaculada, Soler ha dicho que la obra no estaba incluida en el Plan de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana pero que existía un proyecto antiguo de Ciegsa "que lo está actualizando y lo está revisando la Dirección Territorial de Alicante. Aún nos encontramos en las fases iniciales" por lo que sobre este tema ha dicho que "aún no hay calendario" a lo que ha añadido Torró que este asunto es uno de los "temas urgentes que queremos abordar y ya está en la agenda".

En cuanto a las vacantes del Aula Especifica del IES Mediterráneo ambos han asegurado que las plazas están dotadas y convocadas "han salido ya dos veces y los profesores no las han pedido, hoy salen de nuevo" por lo que han asegurado que si hoy se las solicitaban los docentes se adjudicarán de forma inmediata y podrán incorporarse al día siguiente.