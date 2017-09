Una ayuda de un millón para los planes de 2018

? Eduardo Dolón invitó al gobierno local a solicitar una subvención nominal de un millón de euros para sufragar la renovación de alumbrado entre El Acequión y el casco urbano y concluir la iniciada en La Mata. Dolón dijo que esa petición aparecía en las alegaciones presentadas al plan Vertebra por el Ayuntamiento que el PP no podía validar porque los técnicos advirtieron que no se podía asumir un proyecto no solicitado previamente. Incluso dijo que se ha reunido con Domingo Soler con ese objetivo