La Diputación ha invertido 6,6 millones de euros en Torrevieja desde 2015

El vicepresidente de la Diputación hace una llamada a evitar el enfrentamiento "inútil" entre el municipio y la institución provincial del que solo responsabiliza al gobierno local. Eduardo Dolón desvela que el presidente del gobierno provincial César Sánchez (PP) respondió favorablemente en 2016 al primer edil José Manuel Dolón (Los Verdes) a su solicitud para subvencionar el desdoblamiento de la CV-95 entre Los Balcones y La Veleta sin que luego el Ayuntamiento volviera a retomar la petición.

El vicepresidente de la Diputación y edil portavoz del PP en Torrevieja, Eduardo Dolón ha querido hacer balance de la gestión de la Diputación Provincial en Torrevieja durante el actual mandato: 6,5 millones euros de inversión en servicios entre 2015 y la actualidad, además de anunciar que si el Ayuntamiento lo solicita formalmente la ciudad contará con una subvención nominal de un millón de euros para acabar la renovación del alumbrado en La Mata y abordar parte de esa reforma en el casco urbano, entre El Acequión y el centro.Estas declaraciones las ha hecho hoy Dolón en un encuentro informativo con la prensa celebrado en la céntrica cafetería Mediterráneo de la ciudad, acompañado por el diputado nacional, Joaquín Albaladejo.

La inversión está destinada a servicios que presta la Diputación a través de planes de obras y servicios y a los que "inexcusablemente" el Ayuntamiento de Torrevieja se ha presentado, ha dicho el diputado provincial, quien ha recordado que en algunos casos, como el alumbrado de Rocío del Mar (360.000 euros en 2016) o la ayuda por el transporte a vertederos (100.000 en 2016) fuera de la comarca se perdieron porque los técnicos del Ayuntamiento las presentaron fuera de plazo.

El vicepresidente de la Diputación recordó que el primer edil José Manuel Dolón reclamó públicamente en mayo de 2016 que la institución provincial invirtiera en la duplicación de la carretera CV-95, entre La Veleta y Los Balcones -un tramo de carretera muy saturado y que debería estar desdoblado desde que se construyó el Hospital de Torrevieja-. Y ha desvelado y demostrado documentalmente que el presidente del gobierno provincial. César Sánchez le respondió con una misiva -pocos días después- solicitando una memoria valorada del proyecto por parte del Ayuntamiento para incluirlo en una subvención nominativa y para analizar si desde el punto de vista de las competencias de la institución provincial se podía abordar el proyecto.

El primer edil de Torrevieja, que había reclamado públicamente esa inversión en comparación con otras aprobadas también en el ámbito de infraestructuras de carreteras por el presidente de la Diputación, César Sánchez, para su municipio, Calpe, no respondió, según ha asegurado Eduardo Dolón. En esa carta, Sánchez se ofrecía para visitar Torrevieja o si así lo disponía el primer edil, que fueran los representantes del Ayuntamiento torrevejense los que acudieran al palacio provincial para llevar a cabo una reunión técnica.

El también diputado de Turismo ha explicado que el primer edil solo se ha dirigido a la Diputación en aquella ocasión y hace escasas semanas para alegar contra el Plan Vertebra de subvenciones nominativas a municipios de la institución provincial "asesorado por la abogada (diputada provincial) y ahora alcaldesa accidental Fanny Serrano (PSOe) con el objetivo de boicotear todo lo que tuviera que ver con la Diputación". "Un plan en el que no estaba Torrevieja porque no pidieron nada".

En esa alegación, ha matizado, Eduardo Dolón, el primer edil sí solicita subvenciones para dos obras estratégicas para la ciudad: acabar toda la renovación de alumbrado en La Mata y abordar la de buena parte del casco urbano -desde El Acequión al centro de la ciudad- por valor de casi millón de euros. "No voté en contra de esas subvenciones. Todos los diputados votamos a favor del informe de los técnicos que decía que no se podía aprobar algo que no se había solicitado formalmente por parte del Ayuntamiento". Esas dos obras, si el Ayuntamiento da el paso de completar la información técnica necesaria, van a ser acometidas por la Diputación provincial, ha anunciado el represntante de la Diputación.

En este sentido, el diputado y jefe de la oposición en Torrevieja ha explicado que ha mantenido un encuentro con el concejal de Obras y Servicios, Domingo Soler, para trabajar en la documentación técnica que permita que la ciudad cuente con esa subvención y concretar una reunión.



Invitación a dialogar

"Los que se encuentran al frente de la ciudad y los que están en la oposición deberíamos reflexionar sobre temas importantes. Sobre todo si es bueno continuar con ese enfrentamiento, que desde el gobierno local se mantiene. Y lo mantienen también Ciudadanos y Sueña Torrevieja, en la oposición porque son los que los pusieron en el gobierno de la ciudad. Es un enfrentamiento inútil que no sirve para nada. No puede haber nadie que haya solicitado algo y no les hayan atendido en la Diputación.

Para Dolón "la demostración de que la Diputación está más cerca que nunca de Torrevieja, lo dicen los hechos, lo dice el trabajo. Torrevieja no está desatendida por la Diputación. Hay una personas que entra y sale de Torrevieja todos los días con un solo objetivo que es ayudar a los torrevejenses en primera instancia y ayudar a los ciudadanos de la comarca de la Vega Baja. Por nuestra voluntad no existe enfrentamiento alguno. Y por la otra hay un enfrentamiento personal objetivo claro. Tengo que reconocer que sufro una frustración importante porque me gustaría hacer mucho más por la ciudad de Torrevieja. Algo que le ocurre también al diputado nacional Joaquín Albaladejo. Si no hay un alcalde y unos concejales que nos pidan proyectos para la ciudad difícilmente podemos hacer cosas".

"Es muy difícil dialogar con alguien que no quiere dialogar. Todo son parabienes del Ayuntamiento de Torrevieja son con el Gobierno valenciano para que hagan menos pero tengan más presencia en la ciudad. Mañana mismo vamos a tener los ejemplos (con el Día Europeo de las Lenguas) y espero que algún día sepamos cuál es el coste de todo eso porque no he visto ninguna comparecencia en este sentido".