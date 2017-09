¿Dónde estás poeta?

Por otro lado, la casa-natal del poeta sigue cerrada y la comisión creada al efecto está desaparecida.

Cuando se han cumplido seis meses de la inauguración de los fastos del 75 aniversario que conmemoran la muerte del poeta oriolano Miguel Hernández, la web del Instituto Cervantes (IC) -con la que se firmó un convenio para su difusión- no tiene referencia alguna al poeta ni, incluso, en su buscador; la Casa-Natal reinaugurada en abril a la limón por el presidente de la Generalitat Ximo Puig y el alcalde Emilio Bascuñana está cerrada desde aquel día por problemas de seguridad; la comisión que se constituyó bajo la presidencia del regidor para organizar cualquier actividad hace meses que no se reúne; y se desconocen los detalles de la programación que se ha preparado para los próximos meses después de que se presentara un programa un tanto ambiguo esta primavera con muchas fechas abiertas... y, tal y como están las cosas, desde el Ayuntamiento aseguran que no diferirá mucho de la que cada año prepara Orihuela Cultural en el Otoño Hernandiano. Es decir, que ambas se solaparán prácticamente en una.

Un portavoz del Instituto Cervantes, a preguntas de INFORMACIÓN sobre la escasa relevancia del poeta en el IC, aseguró que el convenio firmado por el regidor y el director del Instituto, Juan Manuel Bonet, presentado en marzo y firmado cuatro meses más tarde, preveía el «apoyo e impulso» a todo aquello que el Ayuntamiento propusiera como un altavoz y a ello están dispuestos, pero falta que el municipio tome la iniciativa. De hecho, el pasado marzo, cuando Bonet estuvo en Orihuela, dos meses después de acceder al cargo y en el que era su primer acto oficial, se publicó por este medio y por otros que dicho convenio tendría por objeto hacer más universal al poeta y facilitar la traducción de sus obras a otras lenguas: «Llegar a países donde no se conoce», dijo su director y nadie lo desmintió. Pero el mismo portavoz también aseguró al diario que no es cierto porque «nosotros no tenemos presupuesto para la traducción de obras, eso no forma parte de los objetivos del Instituto Cervantes y es sabido por todo el mundo». Pese a ello, el pasado julio, después de la firma del convenio, Bonet reiteró que: «Vamos a poner toda la carne en el asador para dar a conocer en todo el mundo la obra de Miguel Hernández, que tiene una voz de alcance absolutamente universal», como recogía la nota de Prensa del propio Instituto.

Aún y así asegura ahora la misma fuente del IC que, pese a que no exista difusión alguna, el convenio «tiene contenido y voluntad». La cuestión fundamental, reiteró, es que el mismo deberá ser impulsado por el propio Ayuntamiento y ellos proceder a su difusión por los cinco continentes a través de sus centros. Algunas fuentes aseguran que el Ayuntamiento tiene previsto enviar documentación -se desconoce si libros o folletos- a los centros del IC sobre el poeta, algo que está por concretar... y ya han pasado seis meses.



Obras completas

El portavoz del Instituto Cervantes sí aseguró que el próximo 31 de octubre acogerán en Madrid la presentación por una editorial de «Miguel Hernández. La obra completa: poesía, teatro, cuentos y crónicas», con asistencia, entre otros, del propio Bonet, del expresidente del Instituto y de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, y del alcalde de Orihuela. El diario constató que de dicho acto no tenía conocimiento, por ejemplo, la concejala de Cultura, Mar Ezcurra (Cs), de quien, precisamente, ha dependido buena parte de la programación en primavera -en verano no ha habido actividad-, ante la falta de iniciativa de la comisión municipal creada en exclusiva para la ocasión, bajo la presidencia del regidor, y cuyos miembros tuvieron que conocer en los medios de comunicación cómo iba a ser el logotipo de la efeméride porque el alcalde lo presentó en enero en la Feria de Turismo (Fitur), en Madrid, sin que tan siquiera se hubiera aprobado como tal por este órgano, tal y como criticaron, entre otros, Carmen Gutiérrez (PSOE) o Pepa Ferrando (Foro). Aquello fue, dijeron, un fiasco y algunos aseguran que ese día se dieron cuenta que con ellos no se iba a contar. Pero la publicación de la obra, que cuenta con la edición, los estudios preliminares, los comentarios y las notas de Jesucristo Riquelme, con la colaboración de Carlos R. Talamás, no es iniciativa alguna del Ayuntamiento pues viene de la mano de una editorial que, como siempre, se la juega para que le sea rentable. Es la EDAF. Y el IC, como es su misión, le dará cobertura al convertirse en su anfitrión, algo que hubiera hecho, probablemente, con o sin convenio. Algunas fuentes aseguraron que el Ayuntamiento ya ha negociado la adquisición de un centenar de ejemplares a cambio de la inclusión en ellos de una dedicatoria del alcalde oriolano y un sello del Ayuntamiento (quizá estos sean los libros que se enviarán al IC para su difusión). El municipio habría pagado por ello entre 3.000 y 4.000 euros. A dicho acto también está prevista la presencia de la familia y los herederos del poeta, encabezados por Lucía Izquierdo, quien rechazó que el legado estuviera en Orihuela y prefirió aceptar una oferta del municipio jienense de Quesada que lo va a llevar hasta Nueva York.

Mientras, el Ayuntamiento oriolano, y así figura en las invitaciones, costeará el vino de honor que se ofrecerá a su término para 170 invitados. Para ello en los presupuestos de este año que acaban de aprobarse figura una partida en Alcaldía de 100.000 euros para «gastos de Miguel Hernández».



Ministro y ¿Familia Real?

El alcalde, según fuentes municipales, está haciendo lo indecible para comprometer en el mismo la presencia de algún miembro de la Familia Real y del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, quien no acudió a la reapertura (y posterior cierre) de la citada Casa-Natal en Orihuela, pese a haberse anunciado de forma oficial, lo que se justificó por «problemas de agenda». Otras fuentes aseguran que el ministro no vino en plena guerra interna del alcalde con la dirección regional del PP, descontenta con el hecho de que vaya por libre en todas sus decisiones. Este lo desmintió.

Pero en Orihuela la realidad es que la programación de los próximos meses aún no se ha presentado, septiembre se acaba y ya estamos en otoño. El Ayuntamiento pretende que Orihuela Cultural, que todos los años organiza su «Otoño Hernandiano» cargue con buena parte de este peso sin más presupuesto del que tenía inicialmente. Y, mientras, Ezcurra marca sus tiempos. Principalmente en lo que se refiere a sus preocupaciones y la más importante que tiene es reabrir la Casa-Natal.

De hecho, según ha podido saber el diario, la concejala lleva meses batallando para que el sofoco que supuso el tener que cerrarla tras su reinauguración (se inauguró en 2010 y se cerró esa misma noche hasta hace unos meses y lo mismo volvió a pasar este año) se olvide con una apertura definitiva como centro cultural pese a que por sus reducidas dimensiones -algo que se sabía antes incluso de invertir cerca de medio millón por el Consell en su adquisición y reconstrucción- será más que difícil.

Orihuela tendrá al menos el protagonismo de acoger el próximo 15 de noviembre la inauguración del IV Congreso Internacional que organiza el Instituto Juan Gil Albert. De lo demás, de lo que está haciendo por aprovechar esta oportunidad, poco más se sabe.