El PSOE pide que las comisiones se retransmitan como los plenos

El PSOE de Orihuela llevará al próximo pleno, el jueves, una propuesta para la apertura de las Comisiones Informativas tanto al público como su retransmisión en el portal web municipal.

La portavoz socialista, Carolina Gracia, explicó que la iniciativa supone una modificación del Reglamento del Pleno y que el motivo es «dar un paso en más en la transparencia institucional y aumentar la participación de la ciudadanía en la gestión política del municipio». Los socialistas han recordado que las comisiones informativas constituyen un espacio de trabajo, análisis y estudio de los asuntos que van al pleno.

Según la portavoz durante esta legislatura el PP «con la complacencia de Ciudadanos» ha limitado la participación política no sólo a los grupos, también a los vecinos y recordó que «en febrero y tras el bochorno que supuso la aprobación de los presupuestos para 2016, el gobierno decidió modificar el Reglamento para que el debate de presupuestos y de las enmiendas no se hiciera en el Pleno». Gracia aseguró que "ya sabemos que ni a Bascuñana ni al resto de su gobierno le viene bien someterse al control de la oposición, es lamentable que para que no se les cuestione nada vacíen las sesiones plenarias e incluso busquen artimañas para que la oposición no pueda presentar asuntos».