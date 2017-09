Se buscan alumnos para inscribirse en francés y alemán

? La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Orihuela ha lanzado una campaña para la promoción del aprendizaje de las segundas lenguas, que no son los idiomas extranjeros principales en la Educación Secundaria Obligatoria. La EOI ha visto rebajar la demanda de preinscritos en francés y alemán y pretende dar a conocer la importancia de saber un segundo idioma, además del inglés, para encontrar trabajo. «En este mundo global saber esa lengua no hace diferente ya que lo que marca un plus es el conocimiento de otros idiomas y es lo que pretendemos con esta campaña publicitaria». La EOI repartirá 1.000 carteles y 20.000 flyers por toda la Vega Baja para cubrir sus 340 plazas de alemán (hasta B2), 200 de francés (hasta B2) y las 70 de nivel básico de valenciano (A2).