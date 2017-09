Oltra y Marzà creen que el PP quiere volver a la "censura previa" con su petición de veto a "Botifarra" en Torrevieja

Marzà dice que el PP "se ha pasado, en una sociedad como la nuestra todo el mundo tiene que poder actuar" y tila de "cínica" la postura popular al recordar que Alberto Fabra distinguió la labor del cantante Pep Gimeno Botifarra, para el que el diputado Joaquín Albaladejo reclamó que no se le dejara un espacio público.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha lamentado los vetos a que un cantante pueda actuar en Torrevieja, ya que "se asemejan bastante a un régimen que afortunadamente dejamos atrás y se parecen mucho a la censura previa", por lo que ha apelado a la libertad de acudir o no a un recital. En el mismo tono se ha expresado el conseller de Educación, Vicent Marzà.

Así se ha pronunciado Oltra al ser preguntada por la petición del PP de que se prohíba la actuación en Torrevieja del cantante Pep Gimeno 'Botifarra', con motivo del Día de las Lenguas el próximo 26 de septiembre, al considerar que se trata de un acto "pancatalanista" y de una "provocación".

"Volvemos a los enemigos de la libertad, no entiendo por qué en democracia alguien quiere imposibilitar que otro haga lo que le gusta", ha dicho la portavoz, que ha incidido en que "el PP sigue sin entender que la democracia no es la tiranía de la mayoría", sino que cada uno pueda desarrollar su vida de acuerdo a su manera de pensar y sentir.

Así, ha añadido, sin citar al diputado nacional torrevejense Joaquín Albaladejo, que realizó esas declaraciones el pasado lunes: "Si a ti no te gusta cómo canta una persona no vayas, no es obligado, pero por qué imposibilitar que a tu vecino que sí le gusta lo vea. Aquí tiene que poder bailar y cantar todo el mundo lo que le gusta y nadie ser obligado a hacer lo que no le gusta". "El PP no ha entendido esta lección", ha lamentado Oltra.



Prohibición

Por su parte, el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat valenciana, Vicent Marzà, ha calificado de "muestra de cinismo del PP" pedir la prohibición de la actuación en Torrevieja del cantante Pep Gimeno 'Botifarra' y ha asegurado que "en una democracia este tipo de prohibiciones van más allá de lo que uno partidistamente pueda pensar".

Marzà, se ha pronunciado al respecto de esta polémica en el acto de apertura de la Universitat Jaume I de Castellón, al ser preguntado por la petición de representantes del PP de que se suspenda la actuación en Torrevieja del cantante Pep Gimeno 'Botifarra', con motivo del Día de las Lenguas, al considerar que se trata de un acto "pancatalanista" y de una "provocación" porque se celebra cinco días antes del 1-O.

El conseller ha asegurado que "pocas personas representan, como Pep Gimeno, la cultura valenciana" y ha opinado que "él es uno de los máximos exponentes de la cultura popular valenciana". En este sentido ha considerado de "muestra de cinismo" la petición del PP.

"Entre otras cuestiones, el PP, durante el mandato de Alberto Fabra, le condecoró con la máxima distinción cultural de la Generalitat Valenciana", ha recordado, y ha manifestado que "no entendemos cómo el PP cuando está en el gobierno condecora a la misma persona que ahora quiere condenar a que no pueda actuar libremente".

Asimismo, Marzà ha aseverado que "en una democracia este tipo de declaraciones van más allá de lo que uno partidistamente pueda pensar", y ha asegurado que "se han pasado, en una sociedad como la nuestra todo el mundo tiene que poder actuar".