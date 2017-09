Ximo Puig: "La población de la Vega Baja debe estar tranquila, respetamos absolutamente el castellano"

Puig acusa al PP de querer "rascar votos" con la polémica sobre el valenciano y el Día Europeo de las Lenguas. "Es un error mayúsculo, las lenguas unen y nuestro objetivo es que los niños y jóvenes de la Comunidad sepan valenciano, inglés y castellano".

"Quiero lanzar un mensaje de absoluta tranquilidad a la población de la Vega Baja. Respetamos absolutamente la lengua de la Vega Baja, que es el castellano. La queremos. Soy tan de Miguel Hernández que de Vicent Andrés Estellés. Nadie en la Vega Baja debe tener el menor temor porque no existe ninguna beligerancia. Vamos a apostar fuerte porque la capacitación en las tres lenguas: castellano, inglés y valenciano, sea una realidad", ha dicho hoy el presidente de la Generalitat durante una visita a los dos centros educativos de Los Montesinos.

"Lo que estaba pasando es que solo el 36% de los jóvenes tenían capacitación suficiente en valenciano cuando terminaban la ESO, solo el 6% en inglés y más del 95% en castellano. No tiene nada que ver con la realidad. Este año vamos a hacer un esfuerzo enorme, que no ha hecho nadie en ninguna comunidad de tener a un profesor de apoyo nativo en conversación para cada centro", ha agregado ante los medios de comunicación, tras la visita realizada al Instituto de Los Montesinos.

Puig se ha pronunciado sobre la polémica de las lenguas a raíz de las declaraciones del diputado Joaquín Albaladejo que animó a los padres y a los centros educativos a boicotear el Día Europeo de las Lenguas organizado por la Conselleria de Educación y en el que participan dos grupos que cantan en valenciano -Pep Gimeno Botifarra- y a los que el dirigente popular tachó de "pancatalanistas".

"El Partido Popular, como siempre, quiere arañar un puñado de votos con el tema de la lengua. Es un error mayúsculo. Y ha sido divertido ver cómo denunciaban que a Torrevieja va un cantante pancatalanista cuando fue premiado por el Gobierno del Partido Popular. No hay que hacer más demagogia. Hay que buscar soluciones".

El presidente de la Generalitat ha añadido que le "producen tristeza" las declaraciones del diputado nacional. "Lo lógico es que las lenguas unan. Nosotros tenemos un objetivo claro. Que los niños y las niñas, jóvenes de la Comunidad Valenciana sepan castellano, valenciano e inglés. Eso va a generar mayores oportunidades. Eso es lo positivo. No queremos hacer de la lengua un espacio de enfrentamiento, queremos un espacio de unión. Tenemos la suerte de tener dos lenguas oficiales y para mí es una riqueza enorme. No es un problema. Necesitamos que todos los jóvenes tengan una capacitación suficiente en el inglés, fundamental para el futuro. No queremos que los niños que tienen menos posibilidades económicas tengan menos posibilidades de hablar inglés", ha señalado.

Ximo Puig saluda al alcalde de Benferri Luis Vicente Mateo durante la visita