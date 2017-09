La Daya Nueva más internacional

El Ayuntamiento de Daya Nueva ha celebrado con gran participación el "Día de Convivencia Intercultural Daya Nueva" (International Coexistence Meeting) con el deseo de promover el enriquecimiento cultural y conectar al Residente Extranjero con la población de la Daya Nueva para evitar conductas discriminatorias en la población. Como indicaba los grandes carteles repartidos por todo el espacio y aledaños, fue un día de convivencia, con la participación de grupos extranjeros (holandeses, noruegos, etc), de asociaciones y organizaciones no gubernamentales de diferentes países y motivos étnicos (Asociación de Vecinos Internacionales, Agrupación del Bajo Segura, Dajla Asociación del Sahara, etc) e incluso de mujeres locales (Asociación 2 Aguas).

Estuvieron presentes stands de diversas naciones, donde se ofrecian muestras más típicas de su gastronomía, cultura, artesania y folclore. Hubo también animación para los asistentes como taller de iniciación a la percusión con djembe, danza oriental para los pequeños, tatuajes africanos de hena, espectáculo de danza tribal entre el público, exhibición de oficios y cultura huertana de la vega baja (vestimenta, bicicletas antiguas, bebidas típicas y degustación de mistela), elaboración de cakes anglosajones y finalizó con la actuacion del Coro del IES de Dolores, donde interpretaron canciones de las diferentes naciones presentes.

En palabras de la concejal Inmaculada Vicente Caravaca "hemos logrado ser un ejemplo de como dinamizar una localidad con creatividad, trabajo y contando con recursos municipales, que son de gran valía, sin excesos ni sobrecostes. A la vista está habiendo recibido tan sólo en la mañana de 11 a 14 horas unas 300 personas. Deseo agradecer la colaboración de todas las personas que han logrado dotar a esta idea de tan magnifica puesta en escena"