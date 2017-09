El Ayuntamiento de Torrevieja sale en defensa de la celebración del Día Europeo de las Lenguas

La Concejalía de Educación confirma que la actividad extraescolar deberá ser aprobada por 3/4 partes de cada uno de los consejos escolares y que hasta ahora todos la han aprobado.El diputado del PP había pedido al municipio que no cediera espacios al acto organizado por la Generalitat Valenciana. Hurtado ha recordado que la efeméride, instituida en 2001 por la UE, se celebra en docenas de entidades y colegios de España.Hurtado ha tachado de "esperpéntica" la vinculación que hizo el diputado del evento con el "referéndum" en Cataluña.

"Torrevieja acogerá con orgullo el Día Europeo de las Lenguas". Así ha anunciado el Ayuntamiento su posición ante las críticas del PP sobre la organización por parte de la Generalitat en Torrevieja de los principales actos en torno a esta celebración en la Comunidad Valenciana. El concejal de Educación, José Hurtado (LosVerdes), ha presentado junto a la asesora de Educación. Carmen Sempere, los actos previstos para celebrar el Día Europeo de las Lenguas que se celebrará en Torrevieja el próximo 26 de septiembre. Hurtado ha destacado que "estamos absolutamente orgullosos por el hecho de participar en un acto que tiene repercusión a nivel europeo y de que se haya escogido a Torrevieja para la celebración de este día".

Hurtado ha indicado que "la participación en la iniciativa del Consejo Europeo de Estrasburgo, supone para Torrevieja darse a conocer en un ámbito educativo estimado en 800 millones de persona, de 47 países y con una gran cantidad de lenguas incluyendo 60 que son minoritarias y a las que se les presta especial respeto y cuidado". Además, ha dicho que la fecha del 26 de febrero se instauró en 2001, por lo cual "resulta esperpéntico intentar vincular la celebración de este día al referéndum de Cataluña", como ha hecho el diputado Joaquín Albaladejo.



112 nacionalidades

En su intervención, el edil ha significado que "es más que evidente" el motivo por el que la Generalitat ha escogido a Torrevieja "una ciudad en la que conviven más de 112 nacionalidades distintas, con idiomas de toda la UE, la ciudad en el que el multilingüismo es más notorio y en la que se integran lenguas minoritarias que la UE tiene especial interés en preservar". Igualmente, ha acusado de "mentir" a aquellos que dicen que esta celebración es para "sobrevalorar una lengua sobre otra y en este caso concreto el valenciano. Están mintiendo a la ciudadanía, no es un acto provalenciano, ahora eso sí, el valencano también estará presente" y ha recordado que "lo queramos o no, le guste o no a determinadas personas es la lengua cooficial de la Comunidad Valenciana, sencillamente. Es un acto para celebrar el multilingüismo en Europa y el mundo".

Los objetivos de esta actividad que se han preparado entre la conselleria de Educción, la Sede de la UA en Torrevieja y la concejalía de Educación son: destacar la importancia del aprendizaje de las lenguas y la variedad de estas en nuestro continente; promover el plurilingüismo; promover y valorar la diversidad y la riqueza de lenguas y culturas; y preservar todas las lenguas incluso las minoritarias que son 600.

Carmen Sempere ha explicado las distintas plataformas digitales en las que Torrevieja va a estar presente "para que todas las personas que así lo quieran puedan conocer de primera mano el programa del Día Europeo de las Lenguas. Una web con información, juegos y actividades relacionados con todos los eventos programados en todo el mundo". Sempere ha animado a "todas las personas a utilizar la aplicación, a conocerla en profundidad porque es una herramienta muy interesante y divertida para el aprendizaje de las lenguas".

En la sala de prensa se ha presentado un vídeo en el que han participado personas de Torrevieja en diferentes idiomas, anunciando que se celebra este día en Torrevieja "ven, nos entenderemos", dicen al finalizar su intervención. El vídeo se ha elaborado a través de la Universidad de Alicante.

"Impresionante metedura de pata"

El concejal de Educación se ha referido a las declaraciones de Joaquín Albaladejo en rueda de prensa y a su "impresionante metedura de pata" sobre la participación de Pep Gimeno "Botifarra" en este acto. Hurtado ha dicho que Albaladejo dio una rueda de prensa "incendiaria y diciendo sandeces, en la que se permitió el lujo de levantarse y mostrar dos fotografías de Pep Gimeno Botiffarra y vino a decir, poco más o menos, que era el ideólogo de la independencia de Cataluña y portavoz del referéndum y cosas por el estilo. A esta altura ya sabe todo el mundo la metedura de pata en la que incurrió". El edil ha mostrado la foto en la que aparece Gimeno "el gran defensor del pancatalanismo2 con el Presidente de la Generalitat en 2013 del Partido Popular, Albert Fabra "entregándole la distinción al mérito cultural de la Comunidad Valenciana por su impagable labor a la hora de recopilar y divulgar el canto popular y la tradición valenciana".

Hurtado se ha preguntado "qué hacía Fabra dando una medalla a este señor y si hay una facción pancatalanista del PP, que podría ser – ha ironizado antes de añadir que- cansa tanta sandez. La importancia de esta celebración es mayor de lo que parece y más de lo que quieren transmitir aquellos que se dedican a confundir a los ciudadanos, es el día de todas las lenguas, las minoritarias también, entre ellas, la nuestra, la que es nuestra lengua cooficial".



Vídeo de presentación del Día Europeo de las Lenguas

PROGRAMACIÓN DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS EN TORREVIEJA

En primer lugar, desde 9.45 a las 12.33 en el Palacio de los Deportes una actividad que consiste taller portfolio de las lenguas europeas. Consiste en explicar qué es el portafolio que viene a ser como una especie de pasaporte donde se reflejan las competencias lingüísticas de cada alumno, se realizarán distintos ejercicios."Cómo ser YouTuber por un día" esta actividad se habrá trabajado anteriormente en el aula explicando cuáles son las habilidades comunicativas necesarias para hacer un programa de YouTube. Además, a partir de la visión de un fragmento la película Zootropolis se harán actividades de cómo ser director guionista y personaje de un fragmento de la película.

Los alumnos también pueden participar en un taller donde se explicará la lengua de signos. La mañana concluirá con la actuación musical por parte del grupo Carraixet.

Por la tarde, en el Centro Cultural Virgen del Carmen de18.00 a 20.00 horas, con alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, se leerán textos en castellano, valenciano, francés, inglés y alemán. Este acto durará aproximadamente 50 minutos, a continuación participarán alumnos de diferentes institutos que participarán en las lenguas que seleccionen en cada uno de ellos. También está prevista la participación de diferentes personas de la UA en lugar de la EPA que no podrá participar porque se inició el curso hace muy pocos días y no ha habido tiempo para prepararlo.

Por la noche de 20.00 a 22.000 tendremos la actuación de dos cantantes como son Pep Gimeno "Butifarra" y Ahmed Touzani cantante marroquí nacido en Tánger que realizarán un concierto de fusión de música mediterránea.

Iniciará el concierto el grupo de local de Habaneras Ricardo la Fuente.