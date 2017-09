Ramón López: «Está informado hasta el último céntimo»

El presidente de la FAPA «Gabriel Miró», Ramón López Cabrera, explicó que la entidad ha justificado «hasta el último céntimo» de las subvenciones recibidas. El representante de padres explicó que sí se recibieron requerimientos de una auditoría pero en ningún caso una reclamación formal del dinero por parte del Ayuntamiento. López Cabrera ironizó sobre el hecho de que le «tocara» a la FAPA y no al resto de APAS que gestionaron esa subvención la citada auditoría y aseguró que el actual gobierno de coalición «va a por nosotros. Fuimos críticos con el PP y lo somos con el actual gobierno. No nos van a callar». Agregó que la FAPA se prestó a realizar este servicio ante la situación que se planteó de la retirada de la gratuidad porque es una entidad con experiencia, servicios jurídicos y personal habituado para ello, y advirtió que otras asociaciones de padres, en el momento en el que la FAPA ha sido auditada, deberían ahora preocuparse por la justificación de la gestión que realizaron del dinero público con muchos menos medios y por cantidades de subvención muy importantes». «Parece que nos tocó a nosotros la lotería de la auditoría y no a otros», subrayó.