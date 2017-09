El edil independiente negocia entrar al gobierno del PSOE y darle la mayoría absoluta

El gobierno municipal de Pilar de la Horadada podría tener mayoría absoluta antes de que acabe el año. El alcalde, Ignacio Ramos (PSOE), y el concejal de Vecinos por el Pilar, Francisco Albaladejo, llevan negociando todo el verano para intentar impulsar un gobierno bipartito. Los socialistas, en minoría, no han conseguido aprobar ningún presupuesto esta legislatura y proyectos como el del centro cultural de La Paloma siguen sin salir adelante.

Albaladejo explicó a este diario que la negociación se centra en cómo se podría elaborar una reestructuración de competencias para ser gestionadas entre ambos grupos. Vecinos por el Pilar pide asumir el mando de áreas como protección animal, servicios sociales, vivienda, obras y servicios y participación ciudadana, si bien apunta que no hay nada cerrado y son solo propuestas. Además, tienen que negociar qué presupuesto tendría cada una de las concejalías para poder llevar a efecto las propuestas del partido independiente. Albaladejo no descarta que si no se llega a un acuerdo de gobierno, sí se pueda sacar adelante un presupuesto, pues el que está en vigor es de 2015.

Desde Vecinos por el Pilar apuntan a que lo que se negocie en esas reuniones tendrá que ser después aprobado en la asamblea de la formación. Es un asunto que no está resultando sencillo. Los independientes respaldaron que el PSOE asumiera la Alcaldía tras acordar ambos grupos una serie de medidas como realizar una auditoria en el Ayuntamiento, buscar un proyecto para La Paloma y que pudiera ser votado por los vecinos o trabajar por la remunicipalización de los servicios públicos; medidas que dicen que no se han cumplido. «Hay reticencias, pero entendemos que el pueblo no se merece otros dos años de absoluto bloqueo», dijo Albaladejo. Desde el gobierno socialista prefieren no pronunciarse por el momento.