El PP reclama que Torrevieja no ceda espacios para el Día Europeo de las Lenguas por "pancatalanista"

El PP reclama que Torrevieja no ceda espacios para el Día Europeo de las Lenguas por "pancatalanista"

La jornada instituida por la Unión Europea en 2001 está impulsada por el Consell, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja y la Universidad de Alicante, y cuenta con actos en jornada lectiva en los colegios por la mañana y conciertos por la tarde. El diputado nacional lamenta que se "imponga la ideología catalanista utilizando a los niños a cinco días del referémdun ilegal en tierras catalanas"

Joaquín Albaladejo, diputado dacional y secretario General del PP de Torrevieja, ha pedido en una comparecencia, rematada con una esmerada intervención en valenciano, que el gobierno municipal impida las actividades previstas por la Generalitat en la localidad torrevejense para festejar el Día Europeo de las Lenguas que tendrá lugar el próximo martes 26 de septiembre.

Se trata de una jornada instituida por la Comisión Europea en 2001 y que se celebra en todos los países de la Unión desde 2001, en especial en los centros educativos, para dar a conocer la diversidad y riqueza de las lenguas que se hablan en Europa y que cuenta con el respaldo de entidades como el Instituto Cervantes.

Albaladejo reclamó que el cuatripartito local no ceda ni el Palacio de los Deportes, ni las Eras de la Sal ni el Centro Cultural Virgen del Carmen, porque "se trata de una acción con la que Marzà, conseller de educación, quiere imponer su ideología, la del pancatalanismo, en un territorio que considera hostil". Además, apeló a Ciudadanos, partido llave de gobierno del cuatripartito que dirige el Ayuntamiento, especificando que si consienten dichos actos, faltarán al compromiso con la libertad que "sí están exhibiendo sus líderes en Cataluña".

Albaladejo mostró dos carteles para denunciar que en su opinión los artistas musicales con los que cuenta dicha celebración, Pep Gimeno, conocido popularmente desde hace décadas como "Botifarra" y "El Carraixet", "son eminentemente catananistas", basándose tanto en las banderas esteladas de los carteles del primero, como en las letras de la canción "Les Parrandes" del segundo grupo, y considera especialmente grave que la actividad se emplace "5 días antes del referéndum ´ilegal´ en tierras catalanas". Albaladejo no dudó en parafrasear un fragmento de la citada canción, que entona "desde Vinaròs a Oriola, desde Morella a Guardamar?", quejándose de que "de Torrevieja sólo se acuerdan cuando toca imponer cosas".

En este sentido, el secretario de los populares aseveró que se está pidiendo, según aseguró, a las direcciones de los centros educativos que los escolares participen en actividades previstas, algunas en horario escolar, con la correspondiente autorización de los padres, en los tres recintos munipales referidos.

El mandatario popular aseguró que la petición de locales al consistorio data de comienzo de agosto, y que ya el 14 de julio en Elda Marzà apuntaba públicamente que implantaría el valenciano en "Torrevella" mediante actos festivos como éste. Pero Albaladejo, que vivió en Cataluña 12 años, aseguró que "Torrevieja no es hostil con el valenciano. Recibimos a muchos valencianos, especialmente a profesores, y ha habido una evolución positiva en este sentido. Pero utilizar el día internacional de las lenguas para promocionar una ideología, no el valenciano, es un disparate. Se va a intentar imponer una ideología catalanista utilizando a los niños. Es algo propio del fascismo más rancio que ha galopado por Europa el siglo XX. "Así que seremos hostiles a los lobos con piel de cordero como Marzà".

En este sentido, Albaladejo también detalló que "el pasado viernes por la tarde le trasladé a Pepe Almira, coordinador de Ciudadanos, que no tiene ningún sentido que C´s, que ha nacido en la defensa de la libertad y frente al nacionalismo totalitario catalán, sea cómplice del catalanismo, porque éste no es un acto a favor del valenciano. En el PP defenderemos nuestra libertad para proteger la lengua materna y vehicular de Torrevieja que es el castellano"

El popular también mencionó que "las Eras de la Sal, que son un lugar de encuentro de todas las culturas, ya fueron mancilladas con un bochornoso homenaje político a Fidel Castro teniendo la bandera de Cuba a media asta 9 días", de forma que reiteró la oposición del PP al uso de instalaciones municipales para las actividades descritas.

Aunque Albaladejo no lo ha citado hoy, en mensajes en redes sociales sin firma, se está llamando a una supuesta concentración ya comunicada ante la Subdelegación del Gobierno para protestar contra alguno de los actos. La convocatoría partiría padres de alumnos ligados a agrupaciones de padres de alumnos. Torrevieja acogió meses atrás la manifestación más numerosa en contra del decreto de plurilingüismo de Marzà en la provincia, al margen de la llevada a cabo en Alicante.En estos mensajes se incide en el hecho de que las actividades extraescolares deben estar aprobadas por el consejo escolar del centro y también se insta a los padres a no autorizar a los padres a acudir ni a que se use la imagen de sus hijos para la difusión de las actividades, además de asegurar que a los actos acudirán altos cargos del Consell.

La Generalitat ha comenzado a distribuir cartelería y folletos para difundir las actividades de esta jornada en castellano y valenciano. Están previstas actividades en varios bloques. Por la mañana los alumnos de Primaria y Secundaria realizarán talleres de sobre el portfolio europeo de lenguas, la leguna de signos a cargo de Fesord y la actuación musical de Carraixet. Por la tarde, en el Colegio Virgen del Carmen, está prevista la lectura de poemas en varias lenguas por parte de alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, escuela de adultos y bachillerato de18 a 20 horas. Las Eras de la Sal acogerán la actuación de la Coral Municipal Juvenil con un repertorio de habaneras y el espectáculo de Pep Gimeno y Ahmed Touzani desde las 20.30 horas con entrada gratuita.

"Botifarra"

Uno de los cantautores invitados, Pep Gimeno "Botifarra", natural de Xàtiva (València) dedica desde hace décadas sus recitales a recopilar y difundir canciones de la tradición oral valenciana, en especial de las comarcas centrales de la provincia de València, tanto en valenciano como en castellano, acompañado en muchas ocasiones con música de banda. En sus conciertos dedica especial atención a los dichos, refranes y coplas de esas zonas en ambas lenguas. En Torrevieja tiene previsto llevar a cabo el espectáculo "De banda a banda del Mediterrani", junto al cantante y músico árabe magrebí Ahmed Touzani.

Programa dedicado a la obra de Pep Botifarra en Televisión Española