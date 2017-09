El cupón de la ONCE deja un sueldazo en Torrevieja de 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años

El cupón de la ONCE ha dejado un Sueldazo de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años en Torrevieja, en el sorteo del domingo, 17 de septiembre de 2017.

El vendedor de la ONCE Juan Manuel Salcedo Medina es quien ha vendido el cupón agraciado con el Sueldazo de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años y tres cupones más, premiados con 20.000 euros cada uno (60.000 euros más). En total, Juan Manuel ha repartido 1.560.000 euros en Torrevieja, desde sus diferentes puntos de venta en esta localidad. Normalmente se encuentra realizando la venta de cupones en la calle Orihuela, en su intersección con la calle Caballero de Rodas.



Otros premios

Por otra parte, el cupón del domingo, 17 de septiembre, también ha dejado premio en el Barrio Alto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde Juan Manuel Salazar, vendedor de la ONCE desde hace menos de un año, ha repartido 200.000 euros en la avenida Godoy, en 10 cupones premiados. Entre los agraciados, algunas personas clientes del bar El Chato, según reconocía "encantado y muy contento" el vendedor, después de haber repartido esa fortuna entre sus vecinos.

En Cartagena (Región de Murcia), la vendedora de la ONCE María Virginia López Subiela ha repartido 140.000 euros desde su punto de venta, en el Paseo Alfonso XIII, número 63 (Carrefour), donde vendió siete cupones agraciados con 20.000 euros cada uno.

El cupón del 17 de septiembre, dedicado al 130 aniversario del teatro Circo de Albacete, ha dejado 120.00 euros a través de uno de los establecimientos que, de forma solidaria, colaboran con la ONCE en la comercialización de sus productos de juego; y otros 20.000 euros en la Rioja.

Además, un vecino de Cártama (Málaga) ha obtenido otro Sueldazo, esta vez de 2.000 euros al mes durante diez años (240.000 euros en total), con uno de los premios de segunda categoría del cupón del 17 de septiembre. Dolores López, afiliada a la ONCE y vendedora desde 2015, vendió el cupón agraciado con ese premio en su punto de venta ubicado en la calle Lope de Vega, número 24 de la localidad malagueña.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.