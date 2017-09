Fomento dice que se "desatasca" el proyecto para duplicar la variante pero advierte que lo retoma "desde de cero"

La tramitación se «desatasca» pero comienza de cero.

Lo que nunca empieza nunca termina. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna ha reconocido en su visita a la provincia que el proyecto para desdoblar la variante de Torrevieja debe retomarse desde el punto de partida, lo conllevará nuevos retrasos, una vez que Fomento ha anunciado que va a asumir la obra, desde la redacción del proyecto a la ejecución, en su totalidad, tras el «abandono» de la Generalitat.

En una reunión mantenida en Alicante con el diputado provincial y portavoz local del PP, Eduardo Dolón y el diputado nacional Joaquín Albaladejo, el ministro aseguró que Fomento va asumir el proyecto desde el principio, lo que, remarcó, va a suponer es una garantí de «desatasco» de la infraestructura. Una obra para dar capacidad a la carretera que soporta hasta 40.000 vehículos diarios con un solo carril en cada sentido de la circulación y constantes retenciones.

El objetivo es licitar el contrato de redacción del proyecto ahora y diseñar trazado sobre ocho kilómetros de la circunvalación bajo los criterios de la administración central, incluida una evaluación de impacto ambiental posterior, como avanzó este diario. «Torrevieja puede confiar tras permanentes titubeos esta legislatura en que hay un compromiso firme (del Ministerio de Fomento)». El máximo responsable del Ministerio de Fomento, en unas declaraciones realizadas a Televisión Torrevieja, aseguró que entiende que se quieran conocer una aproximación de los plazos en los que se comenzaría a duplicar la carretera, pero no quiso mojarse a la hora de fijarlos, en especial, dijo, con un proyecto que debe superar además el trámite de impacto ambiental favorable. Ese informe puede alterar lo que contemple el propio proyecto a posteriori. «Vamos a ir todo lo rápido que podamos», agregó.



«Eso significa que se desatasca el proyecto pero que necesariamente en los presupuestos de 2018 debamos emplear la tiempo en la tramitación administrativa, y no en la ejecución del proyecto, pero eso no es culpa de Fomento. Retomamos un proyecto que ha estado en un cajón e iba a estarlo durante muchísimo tiempo más si alguien no decide tomar el liderazgo a favor de una población tan importante como Torrevieja», subrayó.

«Lo hacemos sabiendo perfectamente que no es nuestra responsabilidad en absoluto. Como la información que teníamos es que la Generalitat no iba a aportar (la finalización) del proyecto constructivo al que se comprometió... hemos decidido dar un paso adelante en algo que no nos correspondía, porque se producía un grave perjuicio para Torrevieja», dijo.

Según el ministro han sido el diputado provincial y portavoz local del PP Eduardo Dolón y el diputado nacional Joaquín Albaladejo quienes han insistido para que adoptara esta decisión ante la actitud de la Generalitat, que por otra parte, alegaba que no existía compromiso alguno por escrito y rubricado que le hiciera responsable de la redacción. «Nosotros no funcionamos a golpe de pancarta. Quien cree que este ministerio funciona así es que no lo conoce. Estamos vacunados de pancartas», agregó. «Somos de sentarnos a trabajar que de estar en los medios de comunicación dando ruedas de prensa permanentemente para arremeter contra un gobierno», agregó Íñigo de la Serna, que tiene una solicitud de entrevista del alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes) desde hace meses.

La Generalitat consignó algo más de 200.000 euros para realizar ese proyecto que lleva dando vueltas por las distintas administraciones desde hace una década. Entregó un documento que Fomento devolvió señalando graves deficiencias técnicas.



El tren

Por otra parte, Íñigo de la Serna ligó el futuro la posible recuperación del trazado del tren entre Torrevieja y San Isidro a la superación de la tramitación ambiental del proyecto ferroviario previo entre Denia y Alicante, el denominado tren de la Costa. Ambos no tienen conexión geográfica pero fueron incluidos en la misma tramitación administrativa-en el caso de Torrevieja como un anexo-. Según el ministro la Conselleria de Infraestructuras está a favor de ese trazado mientras que Medio Ambiente «la parte de Compromís -concretó- está en contra». «En el caso de Torrevieja estamos en la fase de tramitación ambiental y la rentabilidad económica», agregó. «No es buena señal que el tramo previo -el de Alicante -Denia- no tenga informe ambiental», indicó. Torrevieja contó con ferrocarril de viajeros hasta principios de los setenta y de mercancías (sal) hasta mediados de los ochenta.