La Cámara de Comercio de Alicante para los pies a la de Orihuela

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante ha remitido un comunicado hoy para asegurar que "mantiene su ámbito de actuación y desmiente cualquier cesión de territorio a la Cámara de Orihuela, tal y como se determina en el convenio de colaboración firmado por las dos cámaras el pasado mes de mayo".

La Cámara de Alicante, cuyo ámbito territorial es la provincia, ha subrayado hoy que "cualquier acuerdo al que se pueda llegar con un municipio de la Vega Baja, que no sea la localidad de Orihuela, debe contar con la autorización de la Cámara de Alicante". Asegura que hasta la fecha, la Cámara de Alicante no ha validado ningún convenio por lo que en el caso de haberse firmado no tendrían validez jurídica.

Estas declaraciones llegan un día después de que el presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez, anunciara que se ha puesto en marcha un departamento de ventas para asesorar a los ayuntamientos de la Vega Baja y las empresas en materia de financiación o de estrategias para impulsar el comercio y la industria. Ello después de que en marzo se firmara un convenio de colaboración entre ambas entidades.



"El espíritu del acuerdo entre ambas entidades es colaborar con la Cámara de Orihuela en la búsqueda de nuevas vías de financiación en un intento de ayudar a resolver su situación económica, pero en ningún momento se ha aprobado, ni planteado, ceder ámbito de actuación", prosigue el escrito enviado desde Alicante.



En dicho comunicado han dejado claro que la Cámara de Alicante "sigue poniendo a disposición de todas las empresas, autónomos y emprendedores de la Vega Baja sus productos y servicios para ayudarles a crear o consolidar sus negocios como viene realizando desde hace más de cien años". En ese sentido se recuerda que la Cámara de Alicante cuenta con un vivero de empresas en Torrevieja a pleno rendimiento y en la actualidad mantiene acciones en muchos municipios de dicha comarca en programas, entre otros, como el Plan de Empleo Juvenil, Plan de Mejora Empresarial, el Plan de Apoyo a la Mujer Emprendedora, Plan de Internacionalización o Comença a Exportar.

Por todo ello la Cámara de Alicante ha querido hoy dejar cuatro asuntos bien claros a la de Orihuela:

1.- La Ley de Cámaras establece sus ámbitos territoriales, que en el caso de Alicante es toda la provincia, excepto los municipios de Alcoy y Orihuela.

2.- El acuerdo firmado entre las Cámaras Alicante y Orihuela es un convenio marco de colaboración para la ejecución de acciones cuyos beneficiarios serán fundamentalmente las pymes.

3.- Dicho convenio se suscribe desde la lealtad institucional y en el marco regulatorio de las Cámaras donde no existen referencias directas, ni indirectas, a las "comarcas".

4.- Cada una de las acciones que se pudieran emprender se ejecutarían a través de convenios específicos donde se establecerían las condiciones de la colaboración.