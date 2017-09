El PSOE pide la reprobación de Bascuñana por el caso del espionaje

El portavoz adjunto de los socialistas oriolanos, Víctor Ruiz, ha presentado esta mañana la moción que ha registrado su grupo al Pleno ordinario de septiembre para reprobar al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), ante la acusación del edil Aparicio de haber tenido acceso a sus conversaciones de WhatsApp.

Ruiz esgrimió que, "según la información publicada, Bascuñana tuvo acceso a las conversaciones de, la menos, un concejal de la corporación" y que, según esa misma información, "las usó para intimidar a sus rivales políticos y miembros de su propio equipo de gobierno, presionar a empresarios contratados por el Ayuntamiento y airear los trapos sucios ante diputados y diputadas de las Cortes Valencianas". Y todo ello, ha matizado el edil, "negándose a explicar el origen de esas conversaciones, ni a desmentir o rebatir la denuncia".

"Lo miren por donde lo miren, se trata de un escándalo inaceptable que el Partido Socialista no pude consentir que se digiera sin más ni por la sociedad, ni por los medios de comunicación, porque la información publicada, de ser cierta, es gravísima, jurídicamente punible y políticamente reprobable", ha considerado el segundo portavoz de los socialistas.

Ruiz ha asegurado que sobre el alcalde recae "una grave acusación, de su propio equipo de gobierno, que Bascuñana ha sido incapaz de desmentir o de rebatir", y ha añadido que este escándalo ha dejado de ser un simple problema interno de un partido, sino "un problema de higiene democrática". "Emilio Bascuñana, que está atrincherado en Alcaldía, tiene que dar explicaciones o marcharse a su casa inmediatamente", ha añadido el concejal.

Ruiz ha reprochado a Bascuñana que "Orihuela no puede seguir con un alcalde que no le dirige la palabra a la mitad de su gobierno, que no confía en él; pero tampoco con un gobierno que no se fía de su propio alcalde". A juicio del socialista, Bascuñana ha trasladado al seno de su gobierno, y del Ayuntamiento, la inestabilidad y la batalla "campal" de su partido, de la que ha dicho que "ha conquistado niveles de delirio, quitándole concejalías y presupuesto a los concejales que se le ponen enfrente, que cada día son más; y eso no es gobernar pensando en Orihuela, sino en revanchas partidistas".

Ruiz, que ha asegurado que Bascuñana "está degradando la imagen de Orihuela y el cargo que representa", ha censurado que la única estrategia que sigue el primer edil sea la mera resistencia política. "La única salida honorable que le queda es presentar su dimisión", ha dicho, tras pedir que antes cese a la asesora coordinadora de Alcaldía, por aparecer en la denuncia de Aparicio como partícipe en este caso.

La moción socialista, que será la primera en debatir en la sesión ordinaria de septiembre, prevista para el jueves 28, servirá para comenzar el curso político "poniendo las cartas boca arriba", ha dicho Ruiz, quien ha apelado a la responsabilidad de los otros 24 concejales y concejalas de la Corporación "con independencia del partido en que militen, y de la ideología que tengan" para que censuren al alcalde de Orihuela, "aunque sólo sea por una cuestión de principios".