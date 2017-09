El PSOE dice que el proyecto para rehabilitar el Palacio de Rubalcava es insuficiente para afianzar la estructura

El grupo socialista de Orihuela ha desvelado hoy el proyecto que el equipo de gobierno de PP y Cs ha encargado para rehabilitar y poner en funcionamiento el Palacio de Rubalcava. El Ayuntamiento ha solicitado una subvención al Ministerio de Fomento para sufragar parte de la reforma pero los responsables municipales no habían contado qué se quiere hacer allí exactamente. La oposición se les ha adelantado y ha dado cuenta hoy de los pormenores de la obra, que incluye elementos vanguardistas con sillas y mesas colgadas de los techos, la instalación de diferentes espacios de restauración, una tetería donde estaba la capilla, un minigolf, salas para bodas y cumpleaños o un aviario. Sin embargo eso no es lo que más preocupa al PSOE, que ha centrado hoy sus críticas en que no se contempla dinero suficiente para reforzar la estructura y se opta por instalar "puntales decorativos" para poder abrirlo cuanto antes.

El proyecto de rehabilitación y puesta en uso del Palacio supondría una inversión de 1.892.436 euros y el Ayuntamiento ha pedido la subvención del 1,5% cultural que convoca el Ministerio de Fomento para la conservación del patrimonio arquitectónico. Sin embargo, según el PSOE, sólo se reservan 175.000 euros para las obras de la estructura del edificio. De hecho, en la infografía elaborada por la empresa que ha ideado el proyecto se aprecia que se quieren mantener algunos de los desperfectos que registra el edificio, como agujeros en techos, pequeñas grietas y desconchados. "Sólo se pretenden realizar las actuaciones estrictamente necesarias para permitir su apertura y poder reducir la obra y su tiempo de ejecución", ha dicho el edil Víctor Ruiz.

La socialista Carmen Gutiérrez ha recordado que en un estudio anterior sobre la estructura del inmueble se concluyó que "para hacer la rehabilitación del edificio y adaparlo de un espacio que era una casa familiar a otro de concurrencia de público, se estimó que había que actuar en toda la estructura para sustituir los forjados y adaptarlo con medidas que garanticen la accesibilidad. El presupuesto era de cerca de 1,4 millones de euros, del que el grueso iba destinado a la estructura". Sin embargo los socialistas dicen que lo que ha encargado el gobierno municipal "es un proyecto de uso pero no contempla la inversión necesaria para la estructura, se limita a dar uso y contenido al edificio".

"Estas cifras contrastan enormemente con lo que el contiene el proyecto presentado por Emilio Bascuñana", ha dicho la Concejala, puesto que de los 1.892.000 euros en que está valorada la nueva iniciativa municipal, "el grueso del presupuesto está destinado a interiores (200.000 €), mobiliario (90.000 €), restauración ornamental (217.000 €) o paisajismo (72.000 €), por lo que no se trata de un proyecto de restauración arquitectónica del edi?cio, sino de otra cosa".

"El Palacio seguirá apuntalado pero más bonito. Se quitará lo que se está desprendiendo y el resto se pintará de blanco. Está pensado como una actuación mínima y es diametralmente opuesto a lo que el PSOE considera que se necesita, que es una rehabilitación integral", ha dicho Ruiz.

Desde el grupo socialista han asegurado que "respetan" a los profesionales que han ideado el proyecto, pero "no coinciden" en que esa sea la idea que se necesita para poner en funcionamiento este inmueble. Según ha detallado Victor Ruiz, en la planta baja se ubicaría un jardín-museo, una cafetería, minigolf, una floristería hidropónica, sala de audiciones y de exposiciones, muestra de productos de confiterías del municipio y un jardín de celebraciones.

La planta primera se destina casi por completo a zona de restauración con salones para banquetes y bodas sala de juegos para niños o una tetería donde estaba la capilla, lo que supone "un ejemplo de cómo previtatizar un edificio público". La segunda planta estaría reservada a salas de juegos, filmoteca, bicis estáticas, espacios para yoga o para realizar talleres y salas de reuniones para asociaciones. En la azotea se dispondría una coctelería y en el mirador un aviario de pájaros orioles, de oropéndolas, que según el PSOE "no pueden estar en cautividad". También habría espacios de exposiciones o museos donde exponer libros, cuadros o incluir personalidades de Orihuela "en tamaño real". Se propone igualmente que se celebren talleres de cocina, de postres o de chocolates.

"Es un proyecto que está pensado para abrirlo cuanto antes y hacerse una foto rápida. No cumple las expectativas porque gran parte del espacio está pensado para que lo lleve una empresa y además pensamos que se debería de haber sometido a exposición pública y haber hecho un proceso de participación cuidadana", ha conluido el concejal.