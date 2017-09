Ponen en marcha una "calculadora catastral"

Unión Pilareña (UP) ha anunciado la puesta en marcha de un servicio, que denomina la "calculadora catastral", que no es otra cosa que una página web (www.unionpilar.com) donde los interesados introducen los datos que pueden encontrar en su recibo del IBI, y les dice si su valor catastral está dentro de los límites normales, o por el contrario, podría estar mal calculado. "Desde la oposición también se puede mejorar la calidad de vida de los vecinos de Pilar de la Horadada. Eso sí, con trabajo, trabajo y más trabajo, algo a lo que no estamos acostumbrados con el equipo de gobierno socialista que nos gobierna en minoría", aseguran en un comunicado.

Desde la formación explican que "hemos presentado varias mociones y propuestas al pleno para bajar la carga fiscal y reducir los impuestos de nuestros vecinos, que es lo que más nos importa. Entre ellas, se encuentra la relativa a la revisión catastral. Tras mucho insistir, y trabajar, Unión Pilareña ha conseguido que el catastro se percate de que los valores catastrales de los solares en Pilar de la Horadada están mal fijados, y van a ponerse a revisar individualmente más de 250 solares del municipio".

La formación advierte de que, en caso de que estuviera mal calculado, la calculadora de Unión Pilareña ayuda a los vecinos a simplificar el trámite administrativo de la reclamación, facilitando los formularios necesarios para presentar correctamente la reclamación ante la Dirección General del Catastro en Alicante.

Se trata de un servicio sencillo, gratuito y único en la Comunidad Valenciana, creado por un grupo político en la oposición, el de Unión Pilareña, que es de gran utilidad para la totalidad de los vecinos de Pilar de la Horadada.